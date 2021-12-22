22 декабря 2021, 08:16
Можно ли сделать кардан из ПВХ трубы: видео сумасшедшего эксперимента
Новосибирские блогеры с ютуб-канала «Гараж 54» придумали очередной безумный проект. Они решили максимально облегчить карданный вал и установить вместо штатного металлического – трубу ПВХ, благо диаметр практически совпадает.
Дарья Климова Фото: youtube.com / Гараж 54
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Фото: youtube.com / Гараж 54
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Армированная труба сразу стала претендентом на победу. При одинаковом внутреннем диаметре в 49 мм со стандартной, она выглядела более внушительно и была способна выдержать нагрузку до 25 кг. И действительно, если обычная ПВХ труба сломалась буквально через несколько минут испытаний, то армированная прекрасно себя зарекомендовала. Не верите? Смотри видео ниже:
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22.12.2021, 07:15
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21.12.2021, 17:15
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