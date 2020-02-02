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2 февраля 2020, 15:23

Можно ли сэкономить, смешивая бензин с разным октановым числом?

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Фото: zr.ru
Некоторые автолюбители уверены, что если заправлять машину двумя видами бензина с разным октановым числом, то в баке получится некий «коктейль» с усредненным топливом. Разберемся, что происходит на самом деле.
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Растущие цены на топливо заставляют водителей идти на хитрость. Желая сэкономить, некоторые из них заливают сначала АИ-95, а затем разбавляют его тем же количеством более дешевого АИ-92. Предполагается, что в баке получится бензиновая смесь с усредненным октановым числом на уровне 93,5. Но это не так. Журналисты редакции «Тарантас Ньюс» совместно с автомеханиками рассказали, что происходит в бензобаке, и чем это чревато для двигателя.

Бензин с разным октановым числом не смешивается, а расслаивается из-за разной плотности. Более легкий АИ-95 стремится наверх, а тяжелый АИ-92 оседает внизу. В бензобаке получается «слоеный пирог», который не перемешивается. Топливо просто расходуется постепенно одно за другим. Добиться серьезной экономии вряд ли удастся, а навредить мотору – запросто. 

Если автопроизводитель рекомендовал заправлять машину бензином с октановым числом не ниже 92, то водители могут заливать в бак и АИ-92, и АИ-95. Но если требуется октановое число не ниже 95, заправляться «девяносто вторым» категорически не рекомендуется. Для более высокого числа октана требуется более высокая степень сжатия. Несоблюдение этого соответствия приводит к неконтролируемым взрывам в цилиндрах (детонации) воздушно-топливной смеси вместо ее полноценного горения. Поэтому топливо АИ-92 не будет должным образом «усваиваться» мотором, что может оказать на него пагубное влияние и наверняка приведет к потере мощности. Экономия при этом будет сомнительная. Сейчас разница в цене между литром АИ-92 и АИ-95 не превышает 4 рублей. 

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Отзывы по теме
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Можно ли сэкономить, смешивая бензин с разным октановым числом?
{{material_125457}}Растущие цены на топливо заставляют водителей идти на хитрость. Желая сэкономить, некоторые из них заливают сначала АИ-95, а затем разбавляют его тем же количеством более дешевого АИ-92. Предполагается, что в баке получится бензиновая смесь с усредненным октановым числом на уровне 93,5. Но это не так. Журналисты редакции «Тарантас Ньюс» совместно с автомеханиками рассказали, что происходит в бензобаке, и чем это чревато для двигателя.Бензин с разным октановым числом не смешивается, а расслаивается из-за разной плотности. Более легкий АИ-95 стремится наверх, а тяжелый АИ-92 оседает внизу. В бензобаке получается «слоеный пирог», который не перемешивается. Топливо просто расходуется постепенно одно за другим. Добиться серьезной экономии вряд ли удастся, а навредить мотору – запросто. Если автопроизводитель рекомендовал заправлять машину бензином с октановым числом не ниже 92, то водители могут заливать в бак и АИ-92, и АИ-95. Но если требуется октановое число не ниже 95, заправляться «девяносто вторым» категорически не рекомендуется. Для более высокого числа октана требуется более высокая степень сжатия. Несоблюдение этого соответствия приводит к неконтролируемым взрывам в цилиндрах (детонации) воздушно-топливной смеси вместо ее полноценного горения. Поэтому топливо АИ-92 не будет должным образом «усваиваться» мотором, что может оказать на него пагубное влияние и наверняка приведет к потере мощности. Экономия при этом будет сомнительная. Сейчас разница в цене между литром АИ-92 и АИ-95 не превышает 4 рублей. 
2020-02-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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