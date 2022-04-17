Можно ли смешивать антифриз разного цвета?
Фото: pinterest.ru
В экстренной ситуации подойдет и дистиллированная вода. Это избавит от необходимости искать правильную жидкость, если надо срочно решить проблему. Доливать допустимо 200 – 300 мл. Именно этот объем испаряется естественным образом за счет испарения воды, которая присутствует в антифризе, говорят эксперты, опрошенные порталом Тарантас Ньюс.
Однако в дороге могут возникнуть разные ситуации. Можно залить охлаждающую жидкость красного, желтого, зеленого и любого другого цвета. Цвет не влияет на характеристики антифриза. Производители используют его, чтобы приучить автовладельцев к своей продукции, и чтобы отличать техническую жидкость от простой воды (изначально антифриз прозрачный). Обращать внимание надо не на цвет, а на класс охлаждающей жидкости, который указывается на этикетке и зависит от ее химического состава и присадок. Если смешать охлаждайку класса G11 (для создания защитной пленки) и G12 (для устранения ржавчины), то это может привести к поломке двигателя.
Если вы не знаете, антифриз какого класса залит в систему, но оказались в безвыходной ситуации и нужно просто доехать до места, долейте состав, который есть под рукой. Но сразу после поездки этот «коктейль» обязательно надо заменить на охлаждающую жидкость одного производителя и одного класса.
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