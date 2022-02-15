Можно ли управлять машиной, если вы не вписаны в полис ОСАГО?
Сроки оформления
Если вы только купили новый автомобиль, то у вас есть 10 дней на оформление полиса ОСАГО. Это означает, что в течение первых 10 дней вас не имеют права штрафовать за отсутствие полиса.
Если твое имя не вписано в полис
Иногда машиной пользуется кто-то из родственников или друзей. И если они не вписаны в полис, то согласно статье 12.37 КоАП РФ ч.1 водителя оштрафуют на 500 рублей. Хорошая новость – этот штраф можно оплатить с 50% скидкой, плохая – число штрафов по этой статье в сутки не ограничено. То есть вашего друга могут остановить и 10 раз за день, каждый раз выписывая штраф. Если у вас много друзей, то рекомендуем просто купить полис без ограничения по количеству водителей.
Что будет при ДТП
Если вы не вписаны в полис, то оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД не удастся. Европротокол можно оформлять только когда оба участника аварии вписаны в действующий полис ОСАГО.
Во-вторых, если вы не виноваты в случившемся, то вас ждет только штраф в 500 рублей. Далее вы или владелец автомобиля вправе обратиться в страховую компанию виновника за возмещением ущерба.
А вот если вы окажетесь виновником ДТП, не будучи вписанным в полис ОСАГО, то вас ждет все тот же штраф в 500 рублей, возможно штраф за нарушение ПДД, повлекшее ДТП. И, главное, вероятность регрессивных требований от страховой.
Кто платит потерпевшему, если водитель не был вписан в полис
По закону, потерпевший обращается в страховую, в которой застрахован автомобиль виновника ДТП. И компания обязана возместить ущерб, независимо от того, кто был за рулем. В дальнейшем страховая может взыскать сумму выплаты с водителя машины, который не был вписан в полис.
На практике же страховые очень не любят такие ситуации и часто просто отказывают в выплате потерпевшему, потому что получить деньги с виновника аварии им потом очень сложно.
Если вы оказались потерпевшим в ДТП, где виновник не был вписан в полис ОСАГО, не отчаивайтесь! Отказ страховой в данном случае абсолютно неправомерен, и вы сможете получить положенную вам выплату через суд.
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