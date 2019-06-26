Можно ли в жару крутить педали, или Почему автомобили занимают велодорожки?
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В отчете регионального Управления ГИБДД говорится о составлении 11 протоколов об административных правонарушениях, из них 4 – на водителей автобусов, 3 – на водителей легковушек. При этом в ходе рейда 4 автомобиля эвакуированы на спецстоянку.
С начала 2019 года за данный вид нарушения в Петербурге привлечены к административной ответственности более 600 водителей. Автоинспекторы напоминают, что движение по велосипедным дорожкам в нарушение Правил дорожного движения, согласно ст. 12.15 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в размере 2000 рублей.
Велосипед популярнее квартиры
Популярность «двухколесников» как в Северной столице, так и в других регионах страны, растет. Месяц назад «Известия» опубликовали данные исследования сервиса «Авито». Оказалось, что поисковой запрос «велосипед» стал самым популярным на сайте, опередив «квартиру», которая была лидером в 2018-м.
Покупательский интерес к велосипедам за год увеличился на 36,1%, а предложение — на 39,9%. Жители большинства крупнейших городов интересуются преимущественно т.н. маунтбайками. Пик спроса на велосипеды приходится на конец весны. Так, в 2018 году на II квартал пришлось почти 40% предложений о продаже различных моделей и около 54% всего спроса на них за целый год.
Согласно исследованию, активнее всего велосипедами интересуются в Воронеже, Казани, Перми и Новосибирске. Меньше же всего - в Иркутске, вероятно, из-за холодной погоды.
Вода, кепка, лес и горы
Важно прикрыть голову – хоть кепкой, хоть шлемом. В случае перегрева голову можно полить водой. Поэтому вода всегда должна быть при себе. Она для велосипедиста – и здоровье, и хорошее самочувствие, особенно в жару. Правда, пить просто воду мало, в нее желательно добавлять сок лимона или витамины. А все потому, что с потом из организма выходят соли и минералы, которые потом ничем не заменить.
Поскольку самый свежий период времени - это рассвет, первые несколько часов утра можно кататься на велосипеде в привычном температурном режиме. Продолжить утреннее педалирование можно уже вечером, когда просыпаются велосипедисты-совы.
Чем выше мы над уровнем моря, тем прохладнее является воздух. В этой связи если есть возможность, лучше крутить педали в горах. Свежесть можно найти и в лесу, где тень и гуляет легкий ветерок. Если же вы не готовы отказаться от велосипеда и в жару, организм со временем акклиматизируется и катать даже под жарким солнцем будет намного комфортнее.
Печально...
Вчера в Твери произошло ДТП с участием велосипедиста. По словам водителя автомиксера DAF, при выезде с прилегающей территории он остановился, и тут же в него врезался мальчик, который двигался от Крупского моста по тротуару.
По информации УГИБДД по Тверской области, в дорожном происшествии пострадал 12-летний велосипедист. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, открытым перелом голени ребёнок был госпитализирован.
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