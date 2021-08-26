Можно ли вернуть автомобиль в автосалон и как это сделать
В каких случаях вернуть автомобиль в автосалон можно
Автомобиль – товар технически сложный, не попадающий под действие статьи 25 Закона о защите прав потребителей (ОЗПП). То есть вы не можете его обменять или возвратить в 14 дневный срок после приобретения, если он полностью исправен, но разонравился по каким-то причинам.
Можно вернуть машину, если в течение 15 суток со дня приобретения всплывут какие-либо дефекты, что оговаривается статьей 18 Закона о ЗПП. Например, окажутся неисправны дворники. Процедура возврата будет более сложной, однако вы вправе требовать:
- Заменить авто аналогичным, но надлежащего качества;
- Расторгнуть договор с автосалоном и вернуть уплаченные деньги.
Можно ли вернуть машину по истечении 15 суток
Спустя 15 суток с момента покупки машину можно возвратить продавцу, если:
- имеются существенные недостатки;
- срок ремонта занял более 45 дней;
- машину невозможно было использовать более 30 дней в течение каждого гарантийного года из-за постоянных устранений недостатков;
- машина ремонтировалась неоднократно по причине возникновения одного и того же недостатка.
«Четкого перечня существенных недостатков, на который можно было бы ссылаться при возникновении спора с автодилером, нет. Но судебной практикой выработаны определенные критерии, позволяющие разграничить характер поломок. Существенными недостатками авто можно считать те неисправности, которые не позволяют использовать его по назначению. Например: задиры в цилиндрах двигателя, люфт рулевой рейки, некорректное переключение коробки передач, отказ тормозной системы. Стоит брать во внимание и требования ПДД, которые запрещают при наличии определенных неисправностей эксплуатировать автомобиль. Несущественными недостатками могут быть сколы лакокрасочного покрытия, повреждения обшивки салона, неработающая мультимедийная система. То есть те недочеты, не мешающие передвижению на автомобиле», - рассказал 110KM.RU руководитель юридической компании Андрей Лихачев.
Эти обстоятельства дают вам основания вернуть деньги за некачественный автомобиль.
Можно ли вернуть автомобиль, если он взят в кредит
Автомобиль, купленный в кредит, также можно вернуть. Статьей 24 Закона о ЗПП, пунктами 5 и 6 оговаривается, что если товар с недостатками приобретен в кредит, сумма, внесенная за товар, возмещается с учетом процентов и иных платежей по кредитному договору. Средства возвращаются в течение 10 суток с момента, как вы предъявили данное требование, согласно статье 22 Закона о ЗПП.
Можно ли вернуть машину, на которую закончилась гарантия
На автомобиль вам даются два гарантийных срока: один – продавцом, а второй – производителем, который в ответе за качество произведенного товара.
На разные марки машин может даваться различный гарантийный срок – обычно от 3 до 5 лет. Срок службы, установленный производителем – около 6-7 лет. В течение этих периодов покупатель может подавать претензии по качеству автомобиля.
В период действия срока гарантии следует предъявлять претензии продавцу – автосалону, а после истечения гарантии – производителю, пока не закончится назначенный срок эксплуатации. Однако будет тяжело доказать, что автомобиль эксплуатировался по правилам все эти годы, и не вы виновны в появившихся поломках.
Пока автомобиль на гарантии, продавец не может отказать вам в бесплатном ремонте, иначе через 20 дней после подачи данного требования у вас появится право на возврат денег за машину.
Как вернуть автомобиль в автосалон
Если с момента приобретения авто еще не прошло две недели, а вы нашли в нем любые дефекты, у вас есть право обратиться с претензией в автосалон. Опишите в простой форме ситуацию, обнаруженные технические неполадки, и требуйте вернуть деньги за машину или заменить ее аналогичной, но исправной.
Продавец вправе отправить автомобиль на экспертизу, чтобы удостовериться, что поломки произошли не по вашей вине, а вы вправе присутствовать на экспертизе и даже пригласить независимого эксперта. Оплачивает экспертизу сторона, виновная в появлении дефектов в товаре.
Если вы не виноваты в появлении недостатков у автомобиля, продавец обязан его заменить или вернуть вам деньги. При несогласии с результатами экспертизы вы вправе провести ее в другом месте за свой счет. Если она докажет вашу правоту, вы по суду взыщете с продавца ее стоимость.
При обращении покупателем в автосалон по истечении двух недель также будет назначена экспертиза, и если она докажет, что недостатки в автомобиле существенные, вы получите право вернуть деньги либо заменить автомобиль.
Устранить дефект продавец может незамедлительно, либо же принять машину в ремонт, который не должен длиться более чем полтора месяца. При более длительных сроках ремонтных работ вам вернут деньги за машину или заменят ее другой, как и в случаях, если поломка повторится неоднократно, и нахождение в ремонте займет более месяца каждого года нахождения авто на гарантии.
Если автосалон откажет в возврате денег или замене машины с дефектами, нужно обратиться с заявлением в суд. Тогда финансовые последствия для автосалона будут более серьезными:
В случае если продавец не удовлетворит требования потребителя, то продавца ждут:
- 50% штраф, от суммы удовлетворённой судом. Так называемый штраф за «несговорчивость»;
- пени в размере 1% от стоимости автомобиля за каждый день просрочки;
- моральный вред, заявленный потребителем;
- возмещение судебных расходов.
«Оплата стоимости экспертизы входит в судебные расходы. Суд принимает решение в пользу потребителя, когда присутствует явное нарушение законодательных норм и потребителем представлены соответствующие убедительные доказательства» - рассказал 110KM.RU адвокат Игорь Муханов.
Если продавец доведет дело до суда, но потом передумает и пойдет покупателю навстречу, его все равно оштрафуют. «В случае, если продавец добровольно исполнил требование о возврате денежных средств уже после подачи покупателем иска, суд все равно взыщет с продавца штраф», – пояснила 110KM.RU Лилия Маркова, генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг».
Вернуть вам деньги за автомобиль продавец обязан, учитывая разницу между ценой, по которой машина приобреталась и ее рыночной стоимостью на момент обращения. То есть, если двумя годами ранее вы приобрели автомобиль за 1,5 миллиона рублей, а сейчас он стоит 2 миллиона, то продавец должен выплатить вам сумму в 2 миллиона. И не важно, что после двух лет эксплуатации ваша машина потеряла в цене.
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