Можно ли вернуть часть денег за ОСАГО, если продал машину? Спойлер: да.
Итак, если вы продали машину, то стоит обратиться в страховую компанию за возвратом части средств. Вам понадобится паспорт, полис ОСАГО (или его распечатка, если он покупался через Интернет), квитанция об оплате (или распечатка присланного чека), а также договор купли-продажи автомобиля. Обращаться придётся в офис: по Сети сделать это не получится.
Естественно, вернут вам не всю стоимость полиса, а лишь часть – за "неиспользованные дни". Например, если вы проездили с данной страховкой девять месяцев, то возврат средств получите за оставшиеся три. Пропорционально. Правда, часть эта будет считаться не с полной цены ОСАГО, а только с 77 % от неё. Дело в том, что при получении платы за "автогражданку" страховщики по закону перечисляют 23% от неё в РСА, и "достать" оттуда эту долю уже нельзя.
В офисе вас попросят написать заявление на возврат. Причём "неиспользованное" время посчитают именно со дня подачи этого заявления, а не с фактического дня продажи. Потом у компании будет 14 дней на то, чтобы перечислить вам деньги. Если она в эти 14 дней не уложится – вы можете потребовать ещё и неустойку: 1% от полагающейся вам суммы за каждый день просрочки (но не больше, чем цена страховки). Страховая затягивает с возвратом и/или не хочет платить неустойку? Пишите претензию, а потом – обращайтесь в суд. Только не забывайте, что, чем позже вам вернут ваши деньги, тем больше будет сумма неустойки. Так что сильно можно не торопиться. Срок исковой давности, в течение которого можно что-то требовать – целых 3 года. Конечно, так лучше на затягивать, но какое-то время (2–3 месяца) подождать можно.
- 460 000 РMitsubishi ASX 2017 в Москве
- 3 254 000 РJaguar E-Pace 2018 в Москве
- 1 470 000 РSkoda Octavia RS 2012 в Москве
- 2 000 000 РVolkswagen Tiguan 2016 в Москве
- 2 160 000 РAudi Q7 2010 в Москве
- 2 510 000 РLand Rover Range Rover 2012 в Москве
- 970 000 РChrysler Voyager 2001 в Москве
- 3 030 000 РKIA Sorento 2016 в Москве
- 3 450 000 РLand Rover Range Rover Sport 2015 в Москве
- 107 000 РВАЗ (Lada) 2114 Samara 2006 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий