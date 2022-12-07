Можно ли включать кондиционер зимой и чем это грозит

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Современные автомобили устроены так, что не допустят включения кондиционера, если в трубках недостаточно давления или за бортом мороз. Датчик давления фреона и датчик температуры отслеживают параметры и не позволяют активировать систему при отрицательных температурах. В мороз хладагент не переходит в газообразное состояние. Кондиционер не работает, даже если на приборной панели горит соответствующий индикатор.

Тем не менее, эксперты рекомендуют периодически, раз в несколько недель, включать систему кондиционирования на 5 – 10 минут. В сильные морозы лучше делать это после долгой поездки, когда компрессор нагреется до нужной температуры от мотора или после стоянки на отапливаемом паркинге, уточняет Тарантас Ньюс.

В противном случае, когда кондиционер подолгу простаивает без дела, смазки деталей не происходит и при первом пуске «на сухую» система выдерживает огромные нагрузки. Смазывание элементов системы – важная процедура и во многом основная причина, из-за которой нужно периодически включать кондиционер в автомобиле даже зимой. Кроме того, кондиционер подсушивает воздух и может стать эффективным оружием борьбы с запотеванием.

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