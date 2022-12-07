Можно ли включать кондиционер зимой и чем это грозит
Тем не менее, эксперты рекомендуют периодически, раз в несколько недель, включать систему кондиционирования на 5 – 10 минут. В сильные морозы лучше делать это после долгой поездки, когда компрессор нагреется до нужной температуры от мотора или после стоянки на отапливаемом паркинге, уточняет Тарантас Ньюс.
В противном случае, когда кондиционер подолгу простаивает без дела, смазки деталей не происходит и при первом пуске «на сухую» система выдерживает огромные нагрузки. Смазывание элементов системы – важная процедура и во многом основная причина, из-за которой нужно периодически включать кондиционер в автомобиле даже зимой. Кроме того, кондиционер подсушивает воздух и может стать эффективным оружием борьбы с запотеванием.
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07.12.2022, 16:08
Дилеры рассказали, какие автомобили могут исчезнуть из шоурумов
Крупные монобрендовые автосалоны и ритейлеры премиальных марок терпят огромные убытки. Официальные поставки в Россию прекращены, а параллельный импорт пока не спасает ситуацию.Читать далее
-
07.12.2022, 14:56
У «серых» Kia Sportage заподозрили проблемы с безопасностью
На калининградском «Автоторе» кроссоверы Kia Sportage больше не выпускают. Автомобили привозят к нам по схеме параллельного импорта. У кроссоверов американской сборки обнаружились проблемы с безопасностью.Читать далее
-
07.12.2022, 13:55
В Калининграде проектируют недорогой компактный автомобиль: первые фото и подробности
Разработка собственного небольшого автомобиля идет на калининградском «Автоторе» полным ходом. Модель будет адресована молодежи для ежедневных поездок по городу. Рабочее название проекта «Янтарь».Читать далее
-
07.12.2022, 13:19
Колеса от тягача улетели в «Транзит»
На въезде в Каменск-Уральский произошло необычное ДТП. На полном ходу у тягача Scania отвалилась пара колес. По инерции они полетели на встречку, где их «поймал» грузовик на базе Ford Transit.Читать далее
-
07.12.2022, 09:44
Жители этих четырех регионов должны перерегистрировать машины и получить новые номера (ОСАГО пока не требуется)
Жители четырех новых регионов России должны до 1 января 2026 года заменить ранее выданные автомобильные регистрационные государственные номера. До 1 января 2024 года зарегистрировать машину можно будет без полиса ОСАГО.Читать далее
-
07.12.2022, 08:44
В 2023 году в Петербурге введут поминутную оплату парковки
Петербургский комитет по транспорту предлагает скорректировать тарифы на парковку в центре города и ввести со второго часа поминутную оплату. Новый порядок начнет действовать весной 2023 года.Читать далее
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