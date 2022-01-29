Можно ли залить бензин в пластиковую тару?
Домыслы и обоснования
Естественно, тут же нашлись причины нежелания АЗС наливать бензин в банки и пластиковые бутылки. Кто-то утверждает, что в прозрачной таре сразу будет очевидно наличие примесей и осадка. А другие уверены, что с пластиковыми канистрами просто скрыть недолив не получится.
Сами же АЗС приводят более обоснованные доводы. Во-первых, это статическое электричество, которое легко накапливается в пластике. Во-вторых, химические свойства бензина, который является превосходным растворителем.
В действительности никто и никогда еще не сообщал о растворившейся прямо на глазах пластиковой канистре с бензином, а также о возгорании топлива в пластиковой канистре из-за искры статического электричества.
Если правильно, то можно
Есть в нашей стране ГОСТ Р 58404–2019 «Станции и комплексы автозаправочные. Правила технической эксплуатации». Так вот этот документ разрешает АЗС производить залив топлива в пластиковые канистры если на них имеется особая маркировка, подтверждающая их пригодность для хранения и транспортировки нефтепродуктов.
А вот в стеклянную тару наливать бензин ГОСТ не разрешает.
Кстати, на многих АЗС можно купить бензин уже в канистре. Правила продажи расфасованных нефтепродуктов регламентируются все тем же ГОСТом. Вряд ли в будущем вам откажут заливать бензин в ту же канистру, в которой не так давно вам его продали. На подобное вы имеете полное право пожаловаться руководству сети.
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