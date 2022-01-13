Можно ли зарегистрировать автомобиль в другом регионе: как это сделать и сколько стоит
- Возможна ли регистрация автомобиля в другом городе;
- Что может помешать зарегистрировать автомобиль в другом городе;
- Документы для регистрации автомобиля в другом регионе;
- Как проходит регистрация автомобиля в другом регионе.
Возможна ли регистрация автомобиля в другом регионе
Вам может потребоваться постановка машины на учет не по прописке в случаях, если:
- вы сменили место проживания, а прописаться не успели;
- продавец настаивает, чтобы вы сразу поставили автомобиль на учет, так как боится, что ему начнут приходить ваши штрафы;
- вы купили машину далеко от места проживания, и опасаетесь, что не уложитесь в десятидневный срок, отведенный законом для регистрации.
В 2022 году регистрация машины в другом регионе не запрещена. Вы вправе обратиться в любое МРЭО на территории России в 10-дневный срок с момента покупки автомобиля. Если нарушите этот срок, последует штраф в 1500-2000 рублей по ч. 1 статьи 19.22 КоАП.
Что может помешать зарегистрировать автомобиль в другом городе
Перед тем, как оформлять покупку машины убедитесь, что нет юридических проблем, которые помешают поставить ее на учет.
Отказ в регистрации вы получите, если:
- есть запрет на регистрацию, вынесенный судебными приставами;
- машина числится в угоне или розыске;
- машину списали по утилизации;
- автомобиль в лизинге, залоге, кредите;
- у автомобиля есть не зарегистрированные изменения конструкции (не внесенные в ПТС).
Проверку на эти проблемы можно провести бесплатно на сайтах ГИБДД, ФССП, в реестре залогов, или платно на таких сервисах, как Автотека или Автокод.ру.
Документы для регистрации автомобиля в другом регионе
Можно зарегистрировать автомобиль в другом регионе, имея на руках набор документов, состоящий из:
- вашего паспорта;
- водительских прав;
- ПТС и СТС на машину;
- договора на покупку машины;
- страховки ОСАГО;
- квитанции об оплаченных госпошлинах;
- заявления на регистрацию машины.
Госпошлина составит:
- 2000 рублей, если нужен новый госномер (например, продавец хочет оставить старые номера себе);
- 500 рублей за выдачу СТС;
- 350 рублей за запись в ПТС.
Если подадите заявление на Госуслугах, сайт предложит вам оплатить госпошлины прямо там со скидкой в 30%.
Госномер выдадут с кодом вашего региона регистрации. Если таблички с нужной комбинацией цифр в МРЭО не окажется, вам придется обратиться к специализированной организации либо дилерскому центру за ее изготовлением. Если автомобиль состоит на учете, эксплуатироваться без госномера он не может – последует 5000 рублей штрафа или лишение прав на 3 месяца.
Как проходит регистрация автомобиля в другом регионе
Регистрация машины в другом регионе производится по той же схеме, что и в своем:
- Вы получаете страховку ОСАГО, оплачиваете госпошлины за постановку на учет. Через 3 дня страховка начинает действовать, и можно записываться на прием в ГИБДД на Госуслугах, либо явиться в автоинспекцию лично с вышеуказанным пакетом документов. При подаче заявления в электронном виде приносить его не нужно, как и чек об оплаченных госпошлинах.
- Вы пригоняете машину на смотровую площадку автоинспекции для осмотра. Инспектор сверит цвет, марку, VIN-номер и другие характеристики машины с теми, что заявлены в ее документах. При обнаружении несоответствий в постановке на учет откажут. Если вин-код заподозрят в подделке, машину у вас изымут в связи с подозрением в угоне. Если же все хорошо – вы получите на руки акт осмотра, и отправитесь в окно регистрации, в которое сдали документы для проверки.
- Ваши документы проверят, и вы получите новый СТС, ПТС и табличку с госномером (если она нужна). При отсутствии в автоинспекции таблички, вам скажут, куда за ней обратиться.
- Проверяете, все ли в прядке в полученных документах: нет ли ошибок или опечаток. Если все хорошо – регистрация автомобиля окончена.
Как видите, зарегистрировать автомобиль в другом городе не сложно. Обычно процесс занимает около 3 часов.
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