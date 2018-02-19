Можно ждать беспилотники, но при этом опасаться искусственного интеллекта
С утверждением о том, что искусственный интеллект, на базе которого и создаются автономные автомобили, принесет больше вреда, чем пользы, согласились 52% респондентов. Самое большое опасение насчет появления искусственного интеллекта испытывают жители Ближнего Востока, Индии (по 61%) и той же Великобритании (56%).
При этом мнения американцев, канадцев, австралийцев и бразильцев опять-таки разделились (50:50%). А вот китайцев ничем не прошибешь: лишь 28% из них считают вредоносным для человечества искусственный интеллект.
Положение: «я с радостью пожертвую парковочным местом ради новых зеленых насаждений» устраивает 90% населения Бразилии, 85% Индии и 79% КНР. Даже в Соединенных Штатах променять парковочные места на деревья и клумбы готовы 57% граждан. Ниже процент (45%) только у населения ФРГ.
Есть прогнозы, согласно которым к 2050 году 75% населения Земли будет проживать в городской агломерации. Дабы простые люди смогли жить в них долго и счастливо, необходимо тщательное планирование и новые решения в самых разных сферах, включая транспортную. В этом, во всяком случае, уверены инженеры Ford.
Как говорит Шерил Коннелли, специалист по глобальным потребительским трендам и прогнозированию Ford Motor, «крайне важным фактором является способность Ford адаптироваться под меняющийся мир, предлагая решения, удовлетворяющие транспортные потребности людей».
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