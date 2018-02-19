19 февраля 2018, 16:04

Можно ждать беспилотники, но при этом опасаться искусственного интеллекта

Ни много ни мало 61% взрослого населения планеты Земля с оптимизмом встретят на дорогах автономные автомобили, когда таковых придет время. Больше всего их ждут жители Китая (83%), Индии (81%) и Бразилии (75%). Таковые данные исследования, проведенного компанией Ford.
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  Можно ждать беспилотники, но при этом опасаться искусственного интеллекта Ford Можно ждать беспилотники, но при этом опасаться искусственного интеллекта Ford Можно ждать беспилотники, но при этом опасаться искусственного интеллекта Ford Можно ждать беспилотники, но при этом опасаться искусственного интеллекта Ford Можно ждать беспилотники, но при этом опасаться искусственного интеллекта Ford Можно ждать беспилотники, но при этом опасаться искусственного интеллекта
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В США, Канаде и Австралии мнения респондентов по этому вопросу разделились примерно поровну. Перспективы беспилотников в ФРГ и Великобритании положительно оценили 44-45% граждан.

С утверждением о том, что искусственный интеллект, на базе которого и создаются автономные автомобили, принесет больше вреда, чем пользы, согласились 52% респондентов. Самое большое опасение насчет появления искусственного интеллекта испытывают жители Ближнего Востока, Индии (по 61%) и той же Великобритании (56%).

При этом мнения американцев, канадцев, австралийцев и бразильцев опять-таки разделились (50:50%). А вот китайцев ничем не прошибешь: лишь 28% из них считают вредоносным для человечества искусственный интеллект.

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Нынешней транспортной ситуацией в крупных мегаполисах планеты недовольны практически на всех континентах. Так, например, с утверждением: «транспортные возможности городов нуждаются в улучшении» согласились 87% участников опроса. Земляне заявляют о готовности жертвовать собственным удобством ради улучшения экологии и общественных пространств в своих городах.

Положение: «я с радостью пожертвую парковочным местом ради новых зеленых насаждений» устраивает 90% населения Бразилии, 85% Индии и 79% КНР. Даже в Соединенных Штатах променять парковочные места на деревья и клумбы готовы 57% граждан. Ниже процент (45%) только у населения ФРГ.

Есть прогнозы, согласно которым к  2050 году 75% населения Земли будет проживать в городской агломерации. Дабы простые люди смогли жить в них долго и счастливо, необходимо тщательное планирование и новые решения в самых разных сферах, включая транспортную. В этом, во всяком случае, уверены инженеры Ford.

Как говорит Шерил Коннелли, специалист по глобальным потребительским трендам и прогнозированию Ford Motor, «крайне важным фактором является способность Ford адаптироваться под меняющийся мир, предлагая решения, удовлетворяющие транспортные потребности людей».

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Можно ждать беспилотники, но при этом опасаться искусственного интеллекта
{{material_122427}} В США, Канаде и Австралии мнения респондентов по этому вопросу разделились примерно поровну. Перспективы беспилотников в ФРГ и Великобритании положительно оценили 44-45% граждан.С утверждением о том, что искусственный интеллект, на базе которого и создаются автономные автомобили, принесет больше вреда, чем пользы, согласились 52% респондентов. Самое большое опасение насчет появления искусственного интеллекта испытывают жители Ближнего Востока, Индии (по 61%) и той же Великобритании (56%). При этом мнения американцев, канадцев, австралийцев и бразильцев опять-таки разделились (50:50%). А вот китайцев ничем не прошибешь: лишь 28% из них считают вредоносным для человечества искусственный интеллект. {{material_119191}} Нынешней транспортной ситуацией в крупных мегаполисах планеты недовольны практически на всех континентах. Так, например, с утверждением: «транспортные возможности городов нуждаются в улучшении» согласились 87% участников опроса. Земляне заявляют о готовности жертвовать собственным удобством ради улучшения экологии и общественных пространств в своих городах. Положение: «я с радостью пожертвую парковочным местом ради новых зеленых насаждений» устраивает 90% населения Бразилии, 85% Индии и 79% КНР. Даже в Соединенных Штатах променять парковочные места на деревья и клумбы готовы 57% граждан. Ниже процент (45%) только у населения ФРГ. Есть прогнозы, согласно которым к  2050 году 75% населения Земли будет проживать в городской агломерации. Дабы простые люди смогли жить в них долго и счастливо, необходимо тщательное планирование и новые решения в самых разных сферах, включая транспортную. В этом, во всяком случае, уверены инженеры Ford. Как говорит Шерил Коннелли, специалист по глобальным потребительским трендам и прогнозированию Ford Motor, «крайне важным фактором является способность Ford адаптироваться под меняющийся мир, предлагая решения, удовлетворяющие транспортные потребности людей».
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