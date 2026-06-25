Первые МС-21 для «Уральских авиалиний»: когда россияне полетят на новых лайнерах

40% испытаний позади: МС-21 выходит на финишную прямую к сертификации в 2027 году

Российский МС-21 выходит на финишную прямую испытаний: к концу 2027 года самолет должен получить сертификат. Почему сроки важны для авиакомпаний, какие сложности возникли с импортозамещением и что ждет парк отечественных лайнеров - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что новые испытания стали необходимы после замены иностранных компонентов.

Российский МС-21 выходит на финишную прямую испытаний: к концу 2027 года самолет должен получить сертификат. Почему сроки важны для авиакомпаний, какие сложности возникли с импортозамещением и что ждет парк отечественных лайнеров - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что новые испытания стали необходимы после замены иностранных компонентов.

Для российских авиаперевозчиков и всей авиационной отрасли новость о завершении летной программы МС-21 в первом квартале 2027 года имеет особое значение. Это не просто очередной этап в развитии отечественного авиастроения - речь идет о долгожданном шаге к обновлению парка самолетов, который напрямую влияет на доступность и качество авиаперевозок внутри страны.

Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что уже более 40% летных испытаний МС-21 выполнено, а завершить их планируется в начале следующего года. По его словам, получение сертификата ожидается к концу 2027 года. Министр отметил, что запас времени необходим для тщательной работы с сертификационными центрами и Росавиацией, ведь оформление всей документации - процесс сложный и объемный, но крайне важный для обеспечения безопасности.

В тот же день президент России Владимир Путин посетил Летно-исследовательский институт имени Громова в Жуковском, где ему представили новейшие российские самолеты, включая МС-21, SJ100 и Ил-114-300. После осмотра техники глава государства провел совещание по вопросам развития авиационной отрасли, что подчеркивает стратегическую важность проекта МС-21 для страны.

МС-21-310 - это среднемагистральный узкофюзеляжный лайнер, разработанный компанией «Яковлева» и оснащенный российским двигателем ПД-14. После введения санкций в проекте началась масштабная замена иностранных комплектующих, что потребовало проведения новых испытаний. Первый тестовый полет импортозамещенного МС-21-310 состоялся в апреле 2025 года, а уже в июне стартовали сертификационные испытания версии с российскими системами и агрегатами.

В рамках программы развития гражданской авиации до 2030 года авиакомпании должны получить 270 самолетов МС-21-310. На Урале идет подготовка инфраструктуры для обслуживания новых лайнеров: в аэропорту Кольцово планируется строительство ангара стоимостью 10 млрд рублей, а пополнение парка «Уральских авиалиний» МС-21 ожидается в период с 2028 по 2030 годы.

В условиях санкционного давления и ограниченного доступа к зарубежным комплектующим российские производители вынуждены искать альтернативные решения. Это не только усложняет процесс сертификации, но и влияет на сроки поставок новых самолетов. Как показывает опыт других отраслей, например, автомобильной, задержки с поставками и сертификацией могут стать серьезным вызовом для рынка. Подобная ситуация уже наблюдалась у владельцев BMW и Mercedes-Benz, которые сталкивались с долгим ожиданием редких запчастей - подробнее об этом можно узнать в материале о проблемах с поставками автокомпонентов.

Важно отметить, что успешная сертификация МС-21-310 позволит не только обновить авиапарк, но и снизить зависимость от иностранных технологий. По имеющимся данным, проект МС-21 может стать ключевым элементом в развитии отечественной гражданской авиации, а также повысить конкурентоспособность российских авиакомпаний на внутреннем рынке. В ближайшие годы именно такие шаги способны определить будущее отрасли и обеспечить стабильность перевозок для миллионов пассажиров.