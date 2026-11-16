Мини-снегоход МСХ-380: 218 кг снаряженной массы и 200 кг грузоподъемности — что важно знать перед покупкой

Российский МСХ-380 рассчитан на поездки по снегу и перевозку груза до 200 кг. Его двигатель Lifan развивает 20 л.с., а максимальная заявленная скорость достигает 56 км/ч. Перед выездом на дороги важно уточнить статус машины и местные ограничения.

Российский МСХ-380 рассчитан на поездки по снегу и перевозку груза до 200 кг. Его двигатель Lifan развивает 20 л.с., а максимальная заявленная скорость достигает 56 км/ч. Перед выездом на дороги важно уточнить статус машины и местные ограничения.

Российский мини-снегоход МСХ-380, предназначенный для движения по заснеженной местности вне дорог общего пользования, имеет снаряженную массу 218 кг и грузоподъемность 200 кг. Как отмечают специалисты, эти параметры важно учитывать при эксплуатации: перегружать машину нельзя, а собственный вес снегохода влияет на маневрирование и торможение.

Модель позиционируется для лесных маршрутов и подготовленных зимних трасс, ее чаще всего выбирают для туристических поездок и рыбалки. Устойчивость и проходимость обеспечивает катковая подвеска с длинной опорой, а гусеница шириной 380 мм имеет 57 шагов и грунтозацепы высотой 17,5 мм — по заявлению производителя, глубокий снег машина преодолевает комфортнее. Для сравнения пригодится разбор «Бурана 4Т» .

МСХ-380 оснащен бензиновым четырехтактным одноцилиндровым двигателем Lifan мощностью 20 л.с. с ручным и электростартером. Максимальная скорость заявлена на уровне 56 км/ч, трансмиссия — вариатор «Сафари» с реверсом для движения задним ходом. В оснащение включены подогрев ручек и заднего багажника, цельнометаллическая рама и фара мощностью 18 Вт. Габариты машины — 2820 мм в длину, 1020 мм в ширину и 1050 мм в высоту.

Отдельного внимания требует порядок эксплуатации на дорогах: МСХ-380 не предназначен для общего пользования в привычном понимании, а требования к регистрации, водительским правам и страхованию зависят от статуса транспортного средства — их необходимо уточнить в ГИБДД. При пересечении проезжей части следует уступать другим участникам движения, двигаться по обочине или тротуару можно только там, где это не запрещено, а в темноте и при плохой видимости необходимо включать фару. Важна и защитная экипировка, включая шлем; в некоторых регионах перемещение внедорожной техники по лесным и природоохранным территориям ограничено.

Перед эксплуатацией характеристики и комплектацию рекомендуется сверить с официальной документацией производителя — параметры могут отличаться в зависимости от модификации.

Для управления снегоходом в России требуется удостоверение тракториста-машиниста категории «AI», либо водительские права категории «A» или подкатегории «B1» (с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа). Если снегоход взят в аренду или прокат, достаточно прав категорий «B», «C» или «D» — но только при наличии договора и проведенного инструктажа. Управление без соответствующего удостоверения влечет штраф от 5 000 до 15 000 рублей.

Снегоход по закону предназначен для движения вне дорог общего пользования, поэтому выезд на проезжую часть запрещен. Техника подлежит обязательной регистрации в Гостехнадзоре в течение 10 суток после покупки, а также ежегодному техническому осмотру. Важно помнить: управление в состоянии опьянения наказывается штрафом 30 000 рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет.