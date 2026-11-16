16 ноября 2026, 15:20
Мини-снегоход МСХ-380: 218 кг снаряженной массы и 200 кг грузоподъемности — что важно знать перед покупкой
Мини-снегоход МСХ-380: 218 кг снаряженной массы и 200 кг грузоподъемности — что важно знать перед покупкой
Российский МСХ-380 рассчитан на поездки по снегу и перевозку груза до 200 кг. Его двигатель Lifan развивает 20 л.с., а максимальная заявленная скорость достигает 56 км/ч. Перед выездом на дороги важно уточнить статус машины и местные ограничения.
Российский мини-снегоход МСХ-380, предназначенный для движения по заснеженной местности вне дорог общего пользования, имеет снаряженную массу 218 кг и грузоподъемность 200 кг. Как отмечают специалисты, эти параметры важно учитывать при эксплуатации: перегружать машину нельзя, а собственный вес снегохода влияет на маневрирование и торможение.
Модель позиционируется для лесных маршрутов и подготовленных зимних трасс, ее чаще всего выбирают для туристических поездок и рыбалки. Устойчивость и проходимость обеспечивает катковая подвеска с длинной опорой, а гусеница шириной 380 мм имеет 57 шагов и грунтозацепы высотой 17,5 мм — по заявлению производителя, глубокий снег машина преодолевает комфортнее. Для сравнения пригодится разбор «Бурана 4Т» .
МСХ-380 оснащен бензиновым четырехтактным одноцилиндровым двигателем Lifan мощностью 20 л.с. с ручным и электростартером. Максимальная скорость заявлена на уровне 56 км/ч, трансмиссия — вариатор «Сафари» с реверсом для движения задним ходом. В оснащение включены подогрев ручек и заднего багажника, цельнометаллическая рама и фара мощностью 18 Вт. Габариты машины — 2820 мм в длину, 1020 мм в ширину и 1050 мм в высоту.
Отдельного внимания требует порядок эксплуатации на дорогах: МСХ-380 не предназначен для общего пользования в привычном понимании, а требования к регистрации, водительским правам и страхованию зависят от статуса транспортного средства — их необходимо уточнить в ГИБДД. При пересечении проезжей части следует уступать другим участникам движения, двигаться по обочине или тротуару можно только там, где это не запрещено, а в темноте и при плохой видимости необходимо включать фару. Важна и защитная экипировка, включая шлем; в некоторых регионах перемещение внедорожной техники по лесным и природоохранным территориям ограничено.
Перед эксплуатацией характеристики и комплектацию рекомендуется сверить с официальной документацией производителя — параметры могут отличаться в зависимости от модификации.
Для управления снегоходом в России требуется удостоверение тракториста-машиниста категории «AI», либо водительские права категории «A» или подкатегории «B1» (с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа). Если снегоход взят в аренду или прокат, достаточно прав категорий «B», «C» или «D» — но только при наличии договора и проведенного инструктажа. Управление без соответствующего удостоверения влечет штраф от 5 000 до 15 000 рублей.
Снегоход по закону предназначен для движения вне дорог общего пользования, поэтому выезд на проезжую часть запрещен. Техника подлежит обязательной регистрации в Гостехнадзоре в течение 10 суток после покупки, а также ежегодному техническому осмотру. Важно помнить: управление в состоянии опьянения наказывается штрафом 30 000 рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Похожие материалы Лифан
-
18.11.2026, 19:44
Запутался в стрелках и разворотах? Разбор трех перекрестков, где интуиция подводит водителей
Казалось бы, «я на главной» или «мне горит стрелка» — железные аргументы. Но на деле приоритет решают конкретный сигнал светофора, действующий режим движения и направление маневра. В новом разборе — три типичные ловушки.Читать далее
-
18.11.2026, 18:30
«СВ за полцены»: что скрывается за одноместным купе в ночном «Экспрессе»
В ночном «Экспрессе» №3/4 появился вагон 1Б с девятью одноместными купе. Билет за 6000 рублей включает завтрак и дополнительные услуги; формат рассчитан на пассажиров, которым важны уединение и отдых без тарифа дорогого СВ.Читать далее
-
18.11.2026, 18:08
Опаснее, чем кажется: Как обычный «парацетамол» и усталость превращают машину в оружие
После 16 часов бодрствования концентрация водителя, по данным новозеландских ученых, сопоставима с уровнем человека с 0,064 промилле алкоголя в крови. Отдельного наказания за утомление в КоАП нет, а лучший способ восстановить внимание - поспать 15 минут.Читать далее
-
18.11.2026, 17:25
Дешево, но не мопед: что на самом деле предлагает новая линейка ЗиД
Линейка ЗиД на 2026 год начинается с 86 800 рублей: столько стоит ЗиД-125. Объем его двигателя превышает 50 куб. см, поэтому покупателям важно учитывать требования к правам и регистрации. Читать далее
-
18.11.2026, 15:15
АвтоВАЗ объяснил какой бензин заливать в Lada и почему экономия на 92-м убьет мотор
Выбор топлива для Lada влияет на ресурс двигателя. Ошибки при заправке могут дорого обойтись. Инженеры раскрыли нюансы для разных моторов. Важно знать, как не навредить автомобилю.Читать далее
-
18.11.2026, 11:57
Минтранс предлагает новые правила парковки электромобилей и движения водителей
Минтранс предложил ограничить стоянку у зарядок временем зарядки. Проект также меняет правила разворота и остановки у переездов. Для машин до 3,5 тонны предусмотрены ограничения 90 и 70 км/ч при движении с прицепом.Читать далее
-
18.11.2026, 11:24
За какие нарушения суд может конфисковать автомобиль по УК РФ
МВД перечислило уголовные основания для конфискации машины. Это повторная езда после лишения прав и новое нарушение после наказания за нетрезвое вождение. Автомобиль переходит государству только по обвинительному приговору суда.Читать далее
-
18.11.2026, 10:17
За какие нарушения ПДД у российских водителей теперь забирают машину насовсем
В Югре Toyota конфисковали после повторной пьяной поездки. Конфискация возможна и за повторные нарушения ПДД. Окончательное решение принимает суд. Основание зависит от статьи и обстоятельств дела.Читать далее
-
18.11.2026, 08:06
Почему утром стартер еле крутит: эксперты назвали точное время прогрева АКБ на морозе
Несколько коротких поездок подряд не дают аккумулятору полностью восполнить заряд, а мороз увеличивает нагрузку при запуске. При -20 °C на компенсацию энергии одного старта уходит 15-20 минут - и это лишь при небольшом разряде батареи.Читать далее
-
18.11.2026, 07:02
РЖД планирует запустить поезд «Великий чайный путь», но не ранее 2027 года
В 2027 году РЖД рассчитывает отправить из Китая международный туристический поезд по российским регионам. Маршрут еще не утвержден: конечной точкой могут стать Москва или Санкт-Петербург, а китайские партнеры попросили включить в него северную столицу.Читать далее
Похожие материалы Лифан
-
18.11.2026, 19:44
Запутался в стрелках и разворотах? Разбор трех перекрестков, где интуиция подводит водителей
Казалось бы, «я на главной» или «мне горит стрелка» — железные аргументы. Но на деле приоритет решают конкретный сигнал светофора, действующий режим движения и направление маневра. В новом разборе — три типичные ловушки.Читать далее
-
18.11.2026, 18:30
«СВ за полцены»: что скрывается за одноместным купе в ночном «Экспрессе»
В ночном «Экспрессе» №3/4 появился вагон 1Б с девятью одноместными купе. Билет за 6000 рублей включает завтрак и дополнительные услуги; формат рассчитан на пассажиров, которым важны уединение и отдых без тарифа дорогого СВ.Читать далее
-
18.11.2026, 18:08
Опаснее, чем кажется: Как обычный «парацетамол» и усталость превращают машину в оружие
После 16 часов бодрствования концентрация водителя, по данным новозеландских ученых, сопоставима с уровнем человека с 0,064 промилле алкоголя в крови. Отдельного наказания за утомление в КоАП нет, а лучший способ восстановить внимание - поспать 15 минут.Читать далее
-
18.11.2026, 17:25
Дешево, но не мопед: что на самом деле предлагает новая линейка ЗиД
Линейка ЗиД на 2026 год начинается с 86 800 рублей: столько стоит ЗиД-125. Объем его двигателя превышает 50 куб. см, поэтому покупателям важно учитывать требования к правам и регистрации. Читать далее
-
18.11.2026, 15:15
АвтоВАЗ объяснил какой бензин заливать в Lada и почему экономия на 92-м убьет мотор
Выбор топлива для Lada влияет на ресурс двигателя. Ошибки при заправке могут дорого обойтись. Инженеры раскрыли нюансы для разных моторов. Важно знать, как не навредить автомобилю.Читать далее
-
18.11.2026, 11:57
Минтранс предлагает новые правила парковки электромобилей и движения водителей
Минтранс предложил ограничить стоянку у зарядок временем зарядки. Проект также меняет правила разворота и остановки у переездов. Для машин до 3,5 тонны предусмотрены ограничения 90 и 70 км/ч при движении с прицепом.Читать далее
-
18.11.2026, 11:24
За какие нарушения суд может конфисковать автомобиль по УК РФ
МВД перечислило уголовные основания для конфискации машины. Это повторная езда после лишения прав и новое нарушение после наказания за нетрезвое вождение. Автомобиль переходит государству только по обвинительному приговору суда.Читать далее
-
18.11.2026, 10:17
За какие нарушения ПДД у российских водителей теперь забирают машину насовсем
В Югре Toyota конфисковали после повторной пьяной поездки. Конфискация возможна и за повторные нарушения ПДД. Окончательное решение принимает суд. Основание зависит от статьи и обстоятельств дела.Читать далее
-
18.11.2026, 08:06
Почему утром стартер еле крутит: эксперты назвали точное время прогрева АКБ на морозе
Несколько коротких поездок подряд не дают аккумулятору полностью восполнить заряд, а мороз увеличивает нагрузку при запуске. При -20 °C на компенсацию энергии одного старта уходит 15-20 минут - и это лишь при небольшом разряде батареи.Читать далее
-
18.11.2026, 07:02
РЖД планирует запустить поезд «Великий чайный путь», но не ранее 2027 года
В 2027 году РЖД рассчитывает отправить из Китая международный туристический поезд по российским регионам. Маршрут еще не утвержден: конечной точкой могут стать Москва или Санкт-Петербург, а китайские партнеры попросили включить в него северную столицу.Читать далее