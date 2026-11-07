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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

7 ноября 2026, 12:44

МСХ-380: что умеет мини-снегоход для рыбалки и лесных маршрутов

МСХ-380: что умеет мини-снегоход для рыбалки и лесных маршрутов

Готовь сани осенью: почему МСХ-380 с двигателем 20 л.с. и гусеницей «Буран» — идеальный вариант для зимы

МСХ-380: что умеет мини-снегоход для рыбалки и лесных маршрутов

Мини-снегоход МСХ-380 предназначен для поездок вне дорог общего пользования. Двигатель Lifan мощностью 20 л.с., гусеница шириной 380 мм и грузоподъемность 200 кг определяют его возможности на снегу; максимальная скорость заявлена на уровне 56 км/ч.

Мини-снегоход МСХ-380 предназначен для поездок вне дорог общего пользования. Двигатель Lifan мощностью 20 л.с., гусеница шириной 380 мм и грузоподъемность 200 кг определяют его возможности на снегу; максимальная скорость заявлена на уровне 56 км/ч.

МСХ-380 — российский мини-снегоход, который создавали для езды по заснеженной местности. Судя по характеристикам, он рассчитан на лесные маршруты и подготовленные зимние трассы, а используют его чаще всего для туристических поездок и рыбалки.

Для рыхлого и укатанного снега у машины предусмотрены катковая подвеска и длинное основание. По описанию модели, это дает высокую устойчивость и проходимость, а по глубокому снегу ехать становится комфортнее. Отдельно стоит сказать про гусеницу типа «Буран»: 57 шагов, ширина 380 мм, высота грунтозацепа 17,5 мм — именно от нее во многом зависит, как машина ведет себя на снегу.

Под капотом — бензиновый четырехтактный одноцилиндровый двигатель Lifan мощностью 20 л.с. Запустить его можно ручным стартером или электростартером. Максимальная скорость — 56 км/ч, предусмотрено реверсивное маневрирование и движение задним ходом. Трансмиссия — вариатор «Сафари».

Из удобств — подогрев ручек и задний багажник. Грузоподъемность составляет 200 кг, снаряженная масса — 218 кг. Основу конструкции образует цельнометаллическая рама. Для движения в темное время суток есть фара мощностью 18 Вт. Габариты мини-снегохода: длина — 2820 мм, ширина — 1020 мм, высота — 1050 мм. Страна производства — Россия.

ПДД и особенности эксплуатации

Формально МСХ-380 — не то транспортное средство, которое создано для дорог общего пользования в привычном смысле. Но если вы выезжаете на дороги или обочины, требования ПДД и местных нормативных актов учитывать все равно придется. Выезд на дороги общего пользования допускается только при наличии документов на машину и соблюдении требований безопасности. Статус ТС лучше уточнить в ГИБДД: от него зависит, нужна ли регистрация, права и страховка.

Максимальная скорость 56 км/ч не отменяет ограничений конкретной дороги — в населенных пунктах и на зимних трассах действуют общие правила. В темное время суток и при недостаточной видимости фара 18 Вт должна быть включена, а дополнительное освещение и светоотражающие элементы лишними не будут.

Пересекать проезжую часть стоит с повышенной осторожностью, уступая дорогу другим участникам движения, а по обочинам и тротуарам двигаться можно только там, где это не запрещено. Шлем и защитная экипировка — не формальность: не перегружайте машину сверх грузоподъемности 200 кг и помните про снаряженную массу 218 кг при торможении и маневрировании. В ряде регионов действуют ограничения на движение внедорожной техники по лесным и природоохранным территориям, поэтому перед выездом лучше проверить местные правила.

И еще один момент: перед эксплуатацией сверьте комплектацию и характеристики с официальной документацией производителя — отдельные параметры могут различаться в зависимости от модификации.

Упомянутые марки: Lifan
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