Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Элина Градова

21 мая 2026, 21:32

МТС и Шереметьево запускают масштабную цифровую трансформацию аэропорта

Технологии нового поколения изменят работу крупнейшей воздушной гавани страны

В Шереметьево стартует крупный проект по обновлению инфраструктуры. МТС внедрит современные решения. Ожидаются новые стандарты безопасности и связи. Персонал получит доступ к инновационным технологиям.

В 2026 году МТС и международный аэропорт Шереметьево заключили стратегическое соглашение, направленное на глубокую модернизацию технологической инфраструктуры одного из крупнейших транспортных узлов России. Документ был подписан на конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде, где стороны договорились о реализации масштабных изменений, способных вывести аэропорт на новый уровень цифровизации, рассказывает 360.ru.

В рамках партнерства МТС уже обновила видеостену в ситуационном центре Шереметьево. Специалисты компании не только разработали проектную документацию, но и обеспечили поставку современного светодиодного экрана, демонтировали устаревшее оборудование, провели пусконаладочные работы и организовали обучение сотрудников аэропорта. Благодаря этим шагам диспетчерские службы теперь могут оперативно отслеживать происходящее в режиме реального времени, что значительно повышает эффективность управления воздушным движением и безопасность пассажиров.

Следующим этапом станет внедрение современных мобильных решений. МТС обеспечит аэропорт устойчивой мобильной связью, включая специальные indoor-системы для качественного покрытия внутри терминалов. Кроме того, будет предоставлен Wi-Fi-доступ для пассажиров и персонала, а также представлены возможности частных сетей pLTE и p5G. Эти технологии позволят передавать данные с минимальными задержками и обеспечат высокий уровень защиты IT-инфраструктуры, что критически важно для бесперебойной работы аэропорта.

Руководство МТС отмечает, что создание единого технологического контура станет фундаментом для дальнейшей цифровой трансформации Шереметьево. Такой подход позволит интегрировать различные системы аэропорта, повысить надежность процессов и ускорить внедрение новых сервисов для пассажиров и авиакомпаний.

В свою очередь, представители Шереметьево подчеркивают, что сотрудничество с МТС открывает новые возможности для системного повышения технологического уровня воздушной гавани. Ожидается, что модернизация инфраструктуры не только улучшит качество обслуживания, но и повысит конкурентоспособность аэропорта на международном рынке.

Комплексная цифровизация, реализуемая в партнерстве с МТС, станет важным шагом на пути к созданию умного аэропорта, где современные технологии обеспечивают максимальный комфорт, безопасность и эффективность работы всех служб.

