Huawei адаптировала систему для Aito M9 под зарубежные стандарты – что изменилось?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 декабря 2025, 15:28

Мультимедиа Huawei для Aito M9 выходит на мировой рынок с глобальными картами и ADS

Мультимедиа Huawei для Aito M9 выходит на мировой рынок с глобальными картами и ADS

Huawei адаптировала систему для Aito M9 под зарубежные стандарты – что изменилось?

Мультимедиа Huawei для Aito M9 выходит на мировой рынок с глобальными картами и ADS

Huawei готовит мультимедийную систему для Aito M9 к выходу за пределы Китая. Интерфейс теперь на английском, карты и приложения соответствуют зарубежным требованиям. Система поддерживает глобальные сервисы и адаптирована под местные стандарты. Подробности о нововведениях и особенностях – в нашем материале.

Huawei готовит мультимедийную систему для Aito M9 к выходу за пределы Китая. Интерфейс теперь на английском, карты и приложения соответствуют зарубежным требованиям. Система поддерживает глобальные сервисы и адаптирована под местные стандарты. Подробности о нововведениях и особенностях – в нашем материале.

В сети появились первые изображения глобальной версии мультимедийной системы для кроссовера Aito M9, разработанной Huawei. Судя по снимкам, компания серьезно подошла к адаптации цифровой платформы для зарубежных рынков. Теперь интерфейс полностью переведен на английский язык, привычные китайские сервисы заменены на аналог. Это касается не только навигации, но и большинства приложений, встроенных в систему.

Главное новшество – интеграция зарубежных карт и сервисов навигации. Вместо этого китайские провайдеры использовали платформу, привычную для водителей в Европе. Маршруты, обозначение и поиск теперь соответствуют стандартам, принятым за рамками Китая. Это говорит о глубокой переработке карты стека, чтобы удовлеворить требования локальных регуляторов и особенности картографических данных в разных странах.

Не обошлось и без изменений в системе помощи водителю Huawei ADS. Хотя внешний вид напоминает китайскую версию, полосы разметки, указатели скоростного ограничения и другие элементы теперь оформлены в западном стиле. Это важно для соблюдения правил дорожного движения и привычек водителей. Таким образом, ADS становится универсальным способом, позволяющим работать в разных странах без необходимости доработки каждого из них.

Вся внутренняя логика системы также переработана для удобства иностранных пользователей. Меню, настройки, голосовой помощник и удаленные функции теперь оформлены на английском языке, а значки и структура интерфейса соответствуют привычным западным стандартам. Это позволяет водителям быстро разобраться с системой, не сталкиваясь с языковым барьером или непривычными элементами управления.

Сам Aito M9 – это крупный внедорожник длиной 5230 мм, шириной 1999 мм и высотой 1800 мм, с колесной базой 3110 мм. Модель поставляется в пяти- и шестиместных версиях, а также с двумя типами силовых установок: полностью электрическим (EV) и увеличенным запасом хода (EREV). Электрическая версия развивает 390 кВт (523 л.с.) и 673 Нм, разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды и способна проехать до 605 км по циклу CLTC. Вариант EREV сочетает 1,5-литровый бензиновый турбомотор-генератор с двумя электродвигателями, в сумме выдающий 365 кВт (489 л.с.) и 675 Нм, а запас хода достигает 1417 км. Обе версии оснащены полным приводом, 21‑дюймовыми колесами и специальными лидарами для работы системы ADS. Снаряженная масса – от 2655 до 2690 кг в зависимости от модификации.

Еще одно изменение – замена китайских приложений аналогами. В системе появились популярные во всем мире сервисы для музыки и видео, что делает автомобили более привлекательными для зарубежных покупателей. Хотя точные сроки старта продаж в Китае пока не раскрываются, очевидно, что Huawei активно готовит Aito M9 к выходу на мировой рынок. Для этой задачи нужно не только перевести интерфейс, но и полностью перенастроить цифровую экосистему в соответствии с требованиями и привычками иностранных пользователей.

Таким образом, Huawei применяет серьезный подход к экспорту своих технологий. Глубокая локализация системы, адаптация навигации и ассистентов, а также интеграция большого количества сервисов – все это говорит о намерении компании закрепиться на международной арене. Остается дождаться официального анонса и узнать, в каких странах впервые появится обновленный Aito M9.

Упомянутые марки: Aito / Seres
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Аито

Похожие материалы Аито

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Секрет УльЗИС-253: как один проект породил целую эпоху МАЗа
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Благовещенск Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться