Huawei адаптировала систему для Aito M9 под зарубежные стандарты – что изменилось?

2 декабря 2025, 15:28
Мультимедиа Huawei для Aito M9 выходит на мировой рынок с глобальными картами и ADS
Мультимедиа Huawei для Aito M9 выходит на мировой рынок с глобальными картами и ADS
Huawei готовит мультимедийную систему для Aito M9 к выходу за пределы Китая. Интерфейс теперь на английском, карты и приложения соответствуют зарубежным требованиям. Система поддерживает глобальные сервисы и адаптирована под местные стандарты. Подробности о нововведениях и особенностях – в нашем материале.
В сети появились первые изображения глобальной версии мультимедийной системы для кроссовера Aito M9, разработанной Huawei. Судя по снимкам, компания серьезно подошла к адаптации цифровой платформы для зарубежных рынков. Теперь интерфейс полностью переведен на английский язык, привычные китайские сервисы заменены на аналог. Это касается не только навигации, но и большинства приложений, встроенных в систему.
Главное новшество – интеграция зарубежных карт и сервисов навигации. Вместо этого китайские провайдеры использовали платформу, привычную для водителей в Европе. Маршруты, обозначение и поиск теперь соответствуют стандартам, принятым за рамками Китая. Это говорит о глубокой переработке карты стека, чтобы удовлеворить требования локальных регуляторов и особенности картографических данных в разных странах.
Не обошлось и без изменений в системе помощи водителю Huawei ADS. Хотя внешний вид напоминает китайскую версию, полосы разметки, указатели скоростного ограничения и другие элементы теперь оформлены в западном стиле. Это важно для соблюдения правил дорожного движения и привычек водителей. Таким образом, ADS становится универсальным способом, позволяющим работать в разных странах без необходимости доработки каждого из них.
Вся внутренняя логика системы также переработана для удобства иностранных пользователей. Меню, настройки, голосовой помощник и удаленные функции теперь оформлены на английском языке, а значки и структура интерфейса соответствуют привычным западным стандартам. Это позволяет водителям быстро разобраться с системой, не сталкиваясь с языковым барьером или непривычными элементами управления.
Сам Aito M9 – это крупный внедорожник длиной 5230 мм, шириной 1999 мм и высотой 1800 мм, с колесной базой 3110 мм. Модель поставляется в пяти- и шестиместных версиях, а также с двумя типами силовых установок: полностью электрическим (EV) и увеличенным запасом хода (EREV). Электрическая версия развивает 390 кВт (523 л.с.) и 673 Нм, разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды и способна проехать до 605 км по циклу CLTC. Вариант EREV сочетает 1,5-литровый бензиновый турбомотор-генератор с двумя электродвигателями, в сумме выдающий 365 кВт (489 л.с.) и 675 Нм, а запас хода достигает 1417 км. Обе версии оснащены полным приводом, 21‑дюймовыми колесами и специальными лидарами для работы системы ADS. Снаряженная масса – от 2655 до 2690 кг в зависимости от модификации.
Еще одно изменение – замена китайских приложений аналогами. В системе появились популярные во всем мире сервисы для музыки и видео, что делает автомобили более привлекательными для зарубежных покупателей. Хотя точные сроки старта продаж в Китае пока не раскрываются, очевидно, что Huawei активно готовит Aito M9 к выходу на мировой рынок. Для этой задачи нужно не только перевести интерфейс, но и полностью перенастроить цифровую экосистему в соответствии с требованиями и привычками иностранных пользователей.
Таким образом, Huawei применяет серьезный подход к экспорту своих технологий. Глубокая локализация системы, адаптация навигации и ассистентов, а также интеграция большого количества сервисов – все это говорит о намерении компании закрепиться на международной арене. Остается дождаться официального анонса и узнать, в каких странах впервые появится обновленный Aito M9.
Похожие материалы Аито
-
02.12.2025, 19:46
Как Aston Martin DB5, купленный за копейки в 1972 году, стал состоянием
В юности мы часто совершаем необдуманные поступки. Иногда они становятся судьбоносными. История Джона Уильямса из Уэльса — яркий пример. Его страсть к автомобилям изменила всю жизнь. Узнайте, как одна покупка превратилась в настоящее сокровище.Читать далее
-
02.12.2025, 19:22
Проклятие «Шишиги»: за что в Советской Армии не любили легендарный ГАЗ-66
ГАЗ-66 был символом советской техники, но в Афганистане его ждал неожиданный поворот. Почему армия пересмотрела отношение к знаменитой «Шишиге»? Какие особенности конструкции сыграли против нее? История, которая удивит даже знатоков.Читать далее
-
02.12.2025, 18:23
Почему у советского Запорожца мотор стоял сзади, а не спереди как у других авто
Мало кто знает, почему у Запорожца двигатель оказался сзади. Это решение не случайно. Инженеры преследовали конкретные цели. Узнайте, как это повлияло на проходимость и динамику. В статье раскрываются неожиданные детали.Читать далее
-
02.12.2025, 18:01
Сколько потерял в цене Toyota Tacoma 2020 года за пять лет эксплуатации
Toyota Tacoma 2020 года удивляет стабильностью стоимости. За пять лет она сохраняет до 78% цены. Это один из лучших показателей среди пикапов. Узнайте, почему этот автомобиль так ценится на вторичном рынке. Сравниваем с конкурентами и раскрываем секреты успеха.Читать далее
-
02.12.2025, 17:52
Неизвестные модификации: как советские машины преображались за границей
Мало кто знает, что советские авто за рубежом меняли до неузнаваемости. Некоторые модели получали уникальные детали и даже новые кузова. В Европе и США создавали версии, которых не было в Союзе. О самых интересных примерах расскажем в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 17:41
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года за 1,3 млн рублей: стоит ли своих денег
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года с V6 и S Line вызывает споры о цене. Модель выделяется малым пробегом и богатой комплектацией. В статье рассматриваются плюсы и минусы предложения. Сравниваем с конкурентами и оцениваем перспективы покупки. Решение за вами.Читать далее
-
02.12.2025, 17:19
«ГАЗель» и «Соболь» получили новую усиленную коробку от дизельных версий
Горьковский автозавод улучшает свои автомобили. Линейка LCV получила важное техническое обновление. Трансмиссия стала значительно выносливее. Узнайте, что изменилось в конструкции. Это повысит ресурс популярных моделей.Читать далее
-
02.12.2025, 17:10
Кемпер Helio O4 Pro: канадский дом на колесах из стеклопластика для суровых условий
Канада славится своими домами на колесах, и Helio O4 Pro не исключение. Этот кемпер создан для долгих лет службы и способен выдержать любые испытания. В основе конструкции – стеклопластик, который стал визитной карточкой местных производителей. Чем же так привлекает и одновременно отталкивает этот необычный прицеп – разберемся в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:52
Honda Ridgeline 2027: цифровое обновление и новый дизайн в стиле Pilot
В 2027 году Honda Ridgeline может получить заметное обновление внешности. Дизайнеры представили виртуальный проект с новым передом и светотехникой. Внутри ожидаются цифровые решения и свежие элементы. Под капотом останется проверенный V6. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:48
Обновленный Honda Civic 2025 года официально приехал в Россию
В России стартовали продажи нового седана. Японский бренд привез обновленную модель. Автомобиль получил свежий дизайн. Появились и гибридные версии. Цены уже известны.Читать далее
Похожие материалы Аито
-
02.12.2025, 19:46
Как Aston Martin DB5, купленный за копейки в 1972 году, стал состоянием
В юности мы часто совершаем необдуманные поступки. Иногда они становятся судьбоносными. История Джона Уильямса из Уэльса — яркий пример. Его страсть к автомобилям изменила всю жизнь. Узнайте, как одна покупка превратилась в настоящее сокровище.Читать далее
-
02.12.2025, 19:22
Проклятие «Шишиги»: за что в Советской Армии не любили легендарный ГАЗ-66
ГАЗ-66 был символом советской техники, но в Афганистане его ждал неожиданный поворот. Почему армия пересмотрела отношение к знаменитой «Шишиге»? Какие особенности конструкции сыграли против нее? История, которая удивит даже знатоков.Читать далее
-
02.12.2025, 18:23
Почему у советского Запорожца мотор стоял сзади, а не спереди как у других авто
Мало кто знает, почему у Запорожца двигатель оказался сзади. Это решение не случайно. Инженеры преследовали конкретные цели. Узнайте, как это повлияло на проходимость и динамику. В статье раскрываются неожиданные детали.Читать далее
-
02.12.2025, 18:01
Сколько потерял в цене Toyota Tacoma 2020 года за пять лет эксплуатации
Toyota Tacoma 2020 года удивляет стабильностью стоимости. За пять лет она сохраняет до 78% цены. Это один из лучших показателей среди пикапов. Узнайте, почему этот автомобиль так ценится на вторичном рынке. Сравниваем с конкурентами и раскрываем секреты успеха.Читать далее
-
02.12.2025, 17:52
Неизвестные модификации: как советские машины преображались за границей
Мало кто знает, что советские авто за рубежом меняли до неузнаваемости. Некоторые модели получали уникальные детали и даже новые кузова. В Европе и США создавали версии, которых не было в Союзе. О самых интересных примерах расскажем в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 17:41
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года за 1,3 млн рублей: стоит ли своих денег
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года с V6 и S Line вызывает споры о цене. Модель выделяется малым пробегом и богатой комплектацией. В статье рассматриваются плюсы и минусы предложения. Сравниваем с конкурентами и оцениваем перспективы покупки. Решение за вами.Читать далее
-
02.12.2025, 17:19
«ГАЗель» и «Соболь» получили новую усиленную коробку от дизельных версий
Горьковский автозавод улучшает свои автомобили. Линейка LCV получила важное техническое обновление. Трансмиссия стала значительно выносливее. Узнайте, что изменилось в конструкции. Это повысит ресурс популярных моделей.Читать далее
-
02.12.2025, 17:10
Кемпер Helio O4 Pro: канадский дом на колесах из стеклопластика для суровых условий
Канада славится своими домами на колесах, и Helio O4 Pro не исключение. Этот кемпер создан для долгих лет службы и способен выдержать любые испытания. В основе конструкции – стеклопластик, который стал визитной карточкой местных производителей. Чем же так привлекает и одновременно отталкивает этот необычный прицеп – разберемся в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:52
Honda Ridgeline 2027: цифровое обновление и новый дизайн в стиле Pilot
В 2027 году Honda Ridgeline может получить заметное обновление внешности. Дизайнеры представили виртуальный проект с новым передом и светотехникой. Внутри ожидаются цифровые решения и свежие элементы. Под капотом останется проверенный V6. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:48
Обновленный Honda Civic 2025 года официально приехал в Россию
В России стартовали продажи нового седана. Японский бренд привез обновленную модель. Автомобиль получил свежий дизайн. Появились и гибридные версии. Цены уже известны.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве