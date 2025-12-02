Huawei адаптировала систему для Aito M9 под зарубежные стандарты – что изменилось?

Мультимедиа Huawei для Aito M9 выходит на мировой рынок с глобальными картами и ADS

Huawei готовит мультимедийную систему для Aito M9 к выходу за пределы Китая. Интерфейс теперь на английском, карты и приложения соответствуют зарубежным требованиям. Система поддерживает глобальные сервисы и адаптирована под местные стандарты. Подробности о нововведениях и особенностях – в нашем материале.

В сети появились первые изображения глобальной версии мультимедийной системы для кроссовера Aito M9, разработанной Huawei. Судя по снимкам, компания серьезно подошла к адаптации цифровой платформы для зарубежных рынков. Теперь интерфейс полностью переведен на английский язык, привычные китайские сервисы заменены на аналог. Это касается не только навигации, но и большинства приложений, встроенных в систему.

Главное новшество – интеграция зарубежных карт и сервисов навигации. Вместо этого китайские провайдеры использовали платформу, привычную для водителей в Европе. Маршруты, обозначение и поиск теперь соответствуют стандартам, принятым за рамками Китая. Это говорит о глубокой переработке карты стека, чтобы удовлеворить требования локальных регуляторов и особенности картографических данных в разных странах.

Не обошлось и без изменений в системе помощи водителю Huawei ADS. Хотя внешний вид напоминает китайскую версию, полосы разметки, указатели скоростного ограничения и другие элементы теперь оформлены в западном стиле. Это важно для соблюдения правил дорожного движения и привычек водителей. Таким образом, ADS становится универсальным способом, позволяющим работать в разных странах без необходимости доработки каждого из них.

Вся внутренняя логика системы также переработана для удобства иностранных пользователей. Меню, настройки, голосовой помощник и удаленные функции теперь оформлены на английском языке, а значки и структура интерфейса соответствуют привычным западным стандартам. Это позволяет водителям быстро разобраться с системой, не сталкиваясь с языковым барьером или непривычными элементами управления.

Сам Aito M9 – это крупный внедорожник длиной 5230 мм, шириной 1999 мм и высотой 1800 мм, с колесной базой 3110 мм. Модель поставляется в пяти- и шестиместных версиях, а также с двумя типами силовых установок: полностью электрическим (EV) и увеличенным запасом хода (EREV). Электрическая версия развивает 390 кВт (523 л.с.) и 673 Нм, разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды и способна проехать до 605 км по циклу CLTC. Вариант EREV сочетает 1,5-литровый бензиновый турбомотор-генератор с двумя электродвигателями, в сумме выдающий 365 кВт (489 л.с.) и 675 Нм, а запас хода достигает 1417 км. Обе версии оснащены полным приводом, 21‑дюймовыми колесами и специальными лидарами для работы системы ADS. Снаряженная масса – от 2655 до 2690 кг в зависимости от модификации.

Еще одно изменение – замена китайских приложений аналогами. В системе появились популярные во всем мире сервисы для музыки и видео, что делает автомобили более привлекательными для зарубежных покупателей. Хотя точные сроки старта продаж в Китае пока не раскрываются, очевидно, что Huawei активно готовит Aito M9 к выходу на мировой рынок. Для этой задачи нужно не только перевести интерфейс, но и полностью перенастроить цифровую экосистему в соответствии с требованиями и привычками иностранных пользователей.

Таким образом, Huawei применяет серьезный подход к экспорту своих технологий. Глубокая локализация системы, адаптация навигации и ассистентов, а также интеграция большого количества сервисов – все это говорит о намерении компании закрепиться на международной арене. Остается дождаться официального анонса и узнать, в каких странах впервые появится обновленный Aito M9.