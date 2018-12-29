29 декабря 2018, 11:22

«Муля, не нервируй меня», или Чему мы не рады перед самым Новым годом

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Человек – существо слабое, а потому нередко впадающее в грех раздражительности. У всех у нас разное отношение к миру, к себе, к тем состояниям, которые мы переживаем, поэтому неизбежны столкновения различных мнений, различных подходов, различных чувств и характеров.
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«Муля, не нервируй меня», или Чему мы не рады перед самым Новым годом Ford

Чего греха таить, в повседневной жизни сталкиваются разные чувства, разные интересы, разные мнения – вот вам, пожалуйста, раздражение или, не приведи судьба, конфликт.

Социологи российского отделения Ford опросили водителей и узнали, что больше всего их раздражает в последнюю неделю декабря. То есть перед самым веселым и задорным праздником - Новым годом.  У нас есть еще два с небольшим дня, чтобы не совершать ошибок и сохранить внутреннее спокойствие и даже радость. 

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Опрос показал, что самый главный наш раздражитель – это мы с вами. А если быть точнее – дорожные заторы, которые организует никто иной, как вы, ваш сосед по этажу, коллега по работе и далее по цепочке. На пробки, как главный фактор раздражения в предновогодний период, указали 31% участников опроса.

Второй негативный момент, с которым мы сталкиваемся в эти дни, - заснеженные улицы и проспекты, а также гололед (в определенных регионах страны). Увы, это актуально, скажем, для нашего Петербурга – заносы, нерасчищенные кучи снега есть характерная черта последних декабрьских дней 2018-го. Вся эта дорожно-снежная «анархия» раздражает каждого пятого респондента (21%).

Каждый десятый автомобилист начинает нервничать, едва услышав слово «парковка» применительно к центральным районам мегаполисов и торговым центрам. А что поделать, все в одночасье имеют одно и то же желание – вовремя затовариться к праздникам. Тут все равны, а побеждает более юркий и проворный. Если эти качества – не про вас, сохраняйте хотя бы внутреннее спокойствие, это реально важно.

Интересно в этой связи другое наблюдение – 28% участников опроса высказались, что перед Новым годом их никто и ничего не раздражает и не портит праздничного настроения. Вот это подход, достойный подражания. При этом 9% респондентов заявили, что и хотели бы быть в «тонусе», да не могут смириться с обилием нетрезвых пешеходов и водителей.

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Согласно данным опроса, который компания Ford Sollers провела в своей официальной группе ВКонтакте, почти ...
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Как бы не злили приверженцы «зеленого змия», не убираемые дороги и дорогущие парковки в центре города, 62% опрошенных все равно предпочитают ездить за подарками на автомобиле, лично выбирая все подарки. А вот число тех, кто для этих целей не пользуется машиной в предновогодней суете, невелико: всего 10% горожан выбирают подарки и продукты через Интернет. 

И уже совсем спокойны те, кого не «щекочет» проблема выбора подарков. Оказывается, 20% наших соотечественников  в принципе не имеют привычки дарить что-либо на Новый год.

Больше 50% участников опроса сказали, что пока не готовы полностью отказаться от автомобиля в новогодний период. При этом они понимают, что современные технологии могут стать хорошими помощниками в снижении уровня стресса в пробках.

Думаю, что многие из нас с итогами «фордовского» опроса согласятся. Данные такие, как они есть. Пусть и не самые приятные на слух. Раздражительная, гневная страсть терзает практически каждого: и природа наша, к глубокому сожалению, испорчена, и воспитаны мы с вами изначально в настрое на конфликтность.

Одно дело — ты боролся, но сорвался. Другое — тебя только тронули, и ты сразу вспыхнул. Пусть каждый из нас попытается в эти предновогодние дни победить гнев и раздражение, наступить на свое «жало» и не дать вырваться злобе наружу, чтобы зло не вернулось к тебе в ответ.

Как там в известной ТВ-рекламе: «Праздник к нам приходит. Праздник к нам приходит»! Всех с наступающим Новым годом!  

АвтоМудрость Форд
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«Муля, не нервируй меня», или Чему мы не рады перед самым Новым годом
Чего греха таить, в повседневной жизни сталкиваются разные чувства, разные интересы, разные мнения – вот вам, пожалуйста, раздражение или, не приведи судьба, конфликт.Социологи российского отделения Ford опросили водителей и узнали, что больше всего их раздражает в последнюю неделю декабря. То есть перед самым веселым и задорным праздником - Новым годом.  У нас есть еще два с небольшим дня, чтобы не совершать ошибок и сохранить внутреннее спокойствие и даже радость.  {{material_119333}} Опрос показал, что самый главный наш раздражитель – это мы с вами. А если быть точнее – дорожные заторы, которые организует никто иной, как вы, ваш сосед по этажу, коллега по работе и далее по цепочке. На пробки, как главный фактор раздражения в предновогодний период, указали 31% участников опроса. Второй негативный момент, с которым мы сталкиваемся в эти дни, - заснеженные улицы и проспекты, а также гололед (в определенных регионах страны). Увы, это актуально, скажем, для нашего Петербурга – заносы, нерасчищенные кучи снега есть характерная черта последних декабрьских дней 2018-го. Вся эта дорожно-снежная «анархия» раздражает каждого пятого респондента (21%). Каждый десятый автомобилист начинает нервничать, едва услышав слово «парковка» применительно к центральным районам мегаполисов и торговым центрам. А что поделать, все в одночасье имеют одно и то же желание – вовремя затовариться к праздникам. Тут все равны, а побеждает более юркий и проворный. Если эти качества – не про вас, сохраняйте хотя бы внутреннее спокойствие, это реально важно. Интересно в этой связи другое наблюдение – 28% участников опроса высказались, что перед Новым годом их никто и ничего не раздражает и не портит праздничного настроения. Вот это подход, достойный подражания. При этом 9% респондентов заявили, что и хотели бы быть в «тонусе», да не могут смириться с обилием нетрезвых пешеходов и водителей. {{material_116386}} Как бы не злили приверженцы «зеленого змия», не убираемые дороги и дорогущие парковки в центре города, 62% опрошенных все равно предпочитают ездить за подарками на автомобиле, лично выбирая все подарки. А вот число тех, кто для этих целей не пользуется машиной в предновогодней суете, невелико: всего 10% горожан выбирают подарки и продукты через Интернет.  И уже совсем спокойны те, кого не «щекочет» проблема выбора подарков. Оказывается, 20% наших соотечественников  в принципе не имеют привычки дарить что-либо на Новый год.Больше 50% участников опроса сказали, что пока не готовы полностью отказаться от автомобиля в новогодний период. При этом они понимают, что современные технологии могут стать хорошими помощниками в снижении уровня стресса в пробках. Думаю, что многие из нас с итогами «фордовского» опроса согласятся. Данные такие, как они есть. Пусть и не самые приятные на слух. Раздражительная, гневная страсть терзает практически каждого: и природа наша, к глубокому сожалению, испорчена, и воспитаны мы с вами изначально в настрое на конфликтность. Одно дело — ты боролся, но сорвался. Другое — тебя только тронули, и ты сразу вспыхнул. Пусть каждый из нас попытается в эти предновогодние дни победить гнев и раздражение, наступить на свое «жало» и не дать вырваться злобе наружу, чтобы зло не вернулось к тебе в ответ. Как там в известной ТВ-рекламе: «Праздник к нам приходит. Праздник к нам приходит»! Всех с наступающим Новым годом!  
2018-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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