Китайский автодом-трансформер: на крыше — терраса, в багажнике — подъемник

Китайцы выпустили автодом с балконом и лифтом: что скрывает в себе новинка

Путешествие в автодоме по своей природе учит ресурсной эффективности: экономному использованию воды и электричества, минимизации отходов, бережному отношению к месту стоянки.

Китайская компания SAIC представила новый дом на колёсах Maxus Life Home V90 Villa Edition. Модель отличается двухэтажной конструкцией с полностью остеклённым верхним ярусом и прозрачной крышей.

Фото: SAIC

Общая площадь жилого пространства автодома составляет 12,4 кв. м. Для удобства перемещения между этажами инженеры предусмотрели компактный лифт. Ещё одной уникальной особенностью стал выдвижной балкон, расположенный над крышей кабины, — он предназначен для отдыха на природе.

Фото: SAIC

Внутреннее оснащение включает в себя душевую кабину, комфортабельные диваны и современную мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем на первом этаже. Модель позиционируется как мобильное жилое пространство с расширенными возможностями для путешествий и отдыха.

Фото: SAIC

Популярность автодомов — это больше чем просто тренд на необычный отдых. Это ответ на глубокие запросы современного человека о свободе, гибкости и переосмыслении путешествий. Автодом предлагает уникальный синтез дома и дороги, где сам путь становится не средством, а целью и наполненным смыслом процессом.