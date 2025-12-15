Китайский автодом-трансформер: на крыше — терраса, в багажнике — подъемник

15 декабря 2025, 07:21
Китайцы выпустили автодом с балконом и лифтом: что скрывает в себе новинка
Путешествие в автодоме по своей природе учит ресурсной эффективности: экономному использованию воды и электричества, минимизации отходов, бережному отношению к месту стоянки.
Китайская компания SAIC представила новый дом на колёсах Maxus Life Home V90 Villa Edition. Модель отличается двухэтажной конструкцией с полностью остеклённым верхним ярусом и прозрачной крышей.
Общая площадь жилого пространства автодома составляет 12,4 кв. м. Для удобства перемещения между этажами инженеры предусмотрели компактный лифт. Ещё одной уникальной особенностью стал выдвижной балкон, расположенный над крышей кабины, — он предназначен для отдыха на природе.
Внутреннее оснащение включает в себя душевую кабину, комфортабельные диваны и современную мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем на первом этаже. Модель позиционируется как мобильное жилое пространство с расширенными возможностями для путешествий и отдыха.
Популярность автодомов — это больше чем просто тренд на необычный отдых. Это ответ на глубокие запросы современного человека о свободе, гибкости и переосмыслении путешествий. Автодом предлагает уникальный синтез дома и дороги, где сам путь становится не средством, а целью и наполненным смыслом процессом.
