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15 ноября 2019, 14:27

Mustang Mach E рассекретили накануне премьеры

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Фото: insideevs.com
Первый электрический кроссовер Ford Mustang Mach E должны были представить буквально через несколько дней. Вся информация о новинке держалась в строжайшем секрете, но утечки избежать не удалось. В Сети каким-то образом обнаружились в открытом доступе страницы с фотографиями Mustang Mach E, ценами и технической информацией.
Mustang Mach E рассекретили накануне премьеры

Фото: insideevs.com

Mustang Mach E рассекретили накануне премьеры

Фото: insideevs.com

Mustang Mach E рассекретили накануне премьеры

Фото: insideevs.com

Mustang Mach E рассекретили накануне премьеры

Фото: insideevs.com

Mustang Mach E рассекретили накануне премьеры

Фото: insideevs.com

Mustang Mach E рассекретили накануне премьеры
Mustang Mach E рассекретили накануне премьеры
Mustang Mach E рассекретили накануне премьеры
Mustang Mach E рассекретили накануне премьеры
Mustang Mach E рассекретили накануне премьеры
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Предварительные заказы на электрический кроссовер Mustang Mach E дилеры в США и Европе начнут принимать сразу же после премьеры, 18 ноября. Первой в продажу поступит лимитированная версия First Edition стоимостью от 59 900 рублей. Покупателям предложат эксклюзивный цвет кузова – ярко-голубой Grabber Blue Metallic, а также алюминиевые накладки на педали, красные тормозные суппорты и сидения с контрастной прострочкой.

Следом на рынок выйдет самая доступная версия Select стоимостью от 43 895 долларов, привод - передний или полный. Топовый Mustang Mach E GT оценили в 60 500 долларов. Такой кроссовер отличается полным приводом и аккумулятором увеличенной мощности, который позволяет проезжать до 480 километров без подзарядки. С места до 60 миль/час (96 км/ч) версия GT сможет разогнаться за 3,5 секунды. Стандартный Mach E выполняет это упражнение за 5,5 секунд.

В список оснащения Mustang Mach E входит пакет электронных ассистентов Ford Co-Pilot360, большой вертикально ориентированный экран информационно-развлекательной системы, а также 18- и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски на выбор. Премьера электрокара состоится в Лос-Анджелесе вечером 17 ноября (в 5:30 утра по московскому времени 18 ноября). Первые поставки начнутся в конце 2020 года.


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Форум Ford Mustang
Взял напрокат, чтобы пркатиться из Нью-Мексико через Неваду, Юту и Аризону в Калифорнию. Понятное дело, было где разгуляться. На чем еще жарить по Америке, не на пикапе же? 2010 год выпуска, пробег в районе 20-ки, 4 литра, автомат. Из плюсов - внешний вид, хороший разгон, сидение водителя не напрягает ...
User
Отзыв о Ford Mustang 2010 года
Недостатки: Высокая цена, Большой расход топлива Преимущества:Мощный двигатель, Красивая форма, Уютный салон.
q123ew
Отзыв о Ford Mustang 2005 года
Мощный, харизматичный, абсолютно не требовательный к топливу и достаточно экономичен для своего объема... Правда, немного тряский на плохих дорогах. Зато на его дизайн заставляет по-доброму улыбаться окружающих.
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Mustang Mach E рассекретили накануне премьеры
{{material_128121}}Предварительные заказы на электрический кроссовер Mustang Mach E дилеры в США и Европе начнут принимать сразу же после премьеры, 18 ноября. Первой в продажу поступит лимитированная версия First Edition стоимостью от 59 900 рублей. Покупателям предложат эксклюзивный цвет кузова – ярко-голубой Grabber Blue Metallic, а также алюминиевые накладки на педали, красные тормозные суппорты и сидения с контрастной прострочкой.Следом на рынок выйдет самая доступная версия Select стоимостью от 43 895 долларов, привод - передний или полный. Топовый Mustang Mach E GT оценили в 60 500 долларов. Такой кроссовер отличается полным приводом и аккумулятором увеличенной мощности, который позволяет проезжать до 480 километров без подзарядки. С места до 60 миль/час (96 км/ч) версия GT сможет разогнаться за 3,5 секунды. Стандартный Mach E выполняет это упражнение за 5,5 секунд.В список оснащения Mustang Mach E входит пакет электронных ассистентов Ford Co-Pilot360, большой вертикально ориентированный экран информационно-развлекательной системы, а также 18- и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски на выбор. Премьера электрокара состоится в Лос-Анджелесе вечером 17 ноября (в 5:30 утра по московскому времени 18 ноября). Первые поставки начнутся в конце 2020 года.
2019-11-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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