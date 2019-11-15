15 ноября 2019, 14:27
Mustang Mach E рассекретили накануне премьеры
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Фото: insideevs.com
Первый электрический кроссовер Ford Mustang Mach E должны были представить буквально через несколько дней. Вся информация о новинке держалась в строжайшем секрете, но утечки избежать не удалось. В Сети каким-то образом обнаружились в открытом доступе страницы с фотографиями Mustang Mach E, ценами и технической информацией.
Фото: insideevs.com
Фото: insideevs.com
Фото: insideevs.com
Фото: insideevs.com
Фото: insideevs.com
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Следом на рынок выйдет самая доступная версия Select стоимостью от 43 895 долларов, привод - передний или полный. Топовый Mustang Mach E GT оценили в 60 500 долларов. Такой кроссовер отличается полным приводом и аккумулятором увеличенной мощности, который позволяет проезжать до 480 километров без подзарядки. С места до 60 миль/час (96 км/ч) версия GT сможет разогнаться за 3,5 секунды. Стандартный Mach E выполняет это упражнение за 5,5 секунд.
В список оснащения Mustang Mach E входит пакет электронных ассистентов Ford Co-Pilot360, большой вертикально ориентированный экран информационно-развлекательной системы, а также 18- и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски на выбор. Премьера электрокара состоится в Лос-Анджелесе вечером 17 ноября (в 5:30 утра по московскому времени 18 ноября). Первые поставки начнутся в конце 2020 года.
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Тест-драйв Ford Kuga: прощай, «механика»! Виват, интеллект!
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