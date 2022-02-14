Мутнеют фары: почему это происходит и как бороться
Причины помутнения фар
Когда в далекие 80-е производители отказались от стекла на фарах, заменив его поликарбонатом, многие обрадовались. Но ненадолго. В отличие от стекла, поликарбонат страдает от естественного износа, он подвержен влиянию ультрафиолета, дорожной грязи и реагентов, окисляется и легко царапается. И в итоге теряет свою изначальную прозрачность, каким бы тщательным не был уход за фарами.
Как минимизировать урон
Держите дистанцию. Если ехать слишком близко к другой машине, то вся вылетающая из-под колес грязь будет ударять по вашим фарам, царапая их поверхность.
Никогда не вытирайте фары сухой тряпкой – засохшая грязь прекрасный абразив. Чтобы не царапать фары нужно смывать грязь водой или стеклоочистителем и только потом протирать салфеткой.
Как защитить
Поликарбонат покрывают специальным лаком. Поэтому если вы используете какие-то варианты шлифовки и полировки фар, то необходимо обязательно на финишном этапе наносить новый слой защитного лака.
Кроме того, сейчас можно купить защитную пленку для фар. Самой крепкой и долговечной является полиуретановая пленка. Но не надо рассчитывать, что она прослужит много лет.
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