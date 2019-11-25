Музей пожарных машин в метро? А почему бы и нет
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Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Это единственная в мире станция метро, полностью посвященная развитию пожарного дела. Над эскалаторами южного вестибюля установлено мозаичное панно, на котором изображено три вехи становления пожарной охраны города и России в целом. Первая часть мозаики посвящена созданию пожарной охраны, средняя — о работе пожарных в годы Великой Отечественной войны, последняя — о современном пожарно-спасательном деле.
Его создали художники Мозаичной мастерской Российской Академии художеств и потому работа, что называется, получилась.
Основная же площадь подземного вестибюля отдана под фотогалерею, которая посвящена пожарным и их, прямо скажем, героическим будням.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Лестница из далеких пятидесятых
«Пятьдесят первый» здесь представлен в варианте с лестницей АЛ-17. Может, кто помнит кадры из популярного в 1970-х фильма «Невероятные приключения итальянцев в России». Там есть сцена, где охотники за кладом с Апеннин и сопровождающий их сотрудник КГБ (роль Андрея Миронова) на ходу выдвигают вперед пожарную лестницу и прямо на высокой скорости перебираются по ней на крышу едущих впереди «Жигулей» с главной героиней за рулем (актриса Антония Сантилли).
Так вот, это тот самый «Газик». В кино, естественно, все выдумка, потому как в реальной жизни развернуть лестницу движущегося пожарного автомобиля невозможно. А что, спросите, могли лестницы серии АЛ-17? Они поднимались от горизонтального положения на 80 градусов и поворачивались вокруг своей оси на 360 градусов.
Фото: gov.spb.ru
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото пользователя 110km.ru
Фото из открытых источников
Лестница опиралась на шасси автомобиля как раз в районе заднего моста. Для ее установки не пришлось вносить радикальных изменений в шасси грузовика - даже длина базы и заднего свеса рамы были стандартными. Выдвижением и поворотом лестницы заведовал гидравлический привод. Разработал АЛ-17 Новоторжокский завод противопожарного оборудования. И было это во второй половине теперь уже очень далеких 1950-х…
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