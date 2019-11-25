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25 ноября 2019, 10:44

Музей пожарных машин в метро? А почему бы и нет

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Фото пользователя 110km.ru
Не так давно в Санкт-Петербурге открылось сразу три станции метрополитена. Мы не Москва, событие для города столь же неординарное, сколь и важное. Но речь не об этом. А о том, что подземном переходе ст. м «Проспект Славы» развернута экспозиция мини-музея.
Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет

Фото пользователя 110km.ru

Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет

Фото пользователя 110km.ru

Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет

Фото пользователя 110km.ru

Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет

Фото пользователя 110km.ru

Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет

Фото пользователя 110km.ru

Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет

Фото пользователя 110km.ru

Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет

Фото пользователя 110km.ru

Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет

Фото пользователя 110km.ru

Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет
Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет
Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет
Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет
Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет
Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет
Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет
Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет

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Она рассказывает спешащим по своим неотложным делам пассажирам метро о подвиге тех, кто, рискуя собой, спасает людей из огня. И это довольно логично, потоку как данный выход станции (южный) сооружен аккурат у только что благоустроенного парка Героев-Пожарных, что на пересечении Бухарестской улицы и Южного шоссе.

Это единственная в мире станция метро, полностью посвященная развитию пожарного дела. Над эскалаторами южного вестибюля установлено мозаичное панно, на котором изображено три вехи становления пожарной охраны города и России в целом. Первая часть мозаики посвящена созданию пожарной охраны, средняя — о работе пожарных в годы Великой Отечественной войны, последняя — о современном пожарно-спасательном деле.

Его создали художники Мозаичной мастерской Российской Академии художеств и потому работа, что называется, получилась.

Основная же площадь подземного вестибюля отдана под фотогалерею, которая посвящена пожарным и их, прямо скажем, героическим будням.

Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет

Фото пользователя 110km.ru

Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет

Фото пользователя 110km.ru

Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет

Фото пользователя 110km.ru

Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет

Фото пользователя 110km.ru

Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет

Фото пользователя 110km.ru

Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет

Фото пользователя 110km.ru

Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет

Фото пользователя 110km.ru

Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет
Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет
Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет
Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет
Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет
Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет
Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет

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Но люди если и останавливаются, то, в первую очередь, напротив большой стеклянной витрины, за которой можно увидеть 3 пожарных машины – копию трубобочечного хода XIX века, а также самые настоящие ЗиЛ-130 и ГАЗ-51, которые еще недавно работали на городских пожарах.

Лестница из далеких пятидесятых

«Пятьдесят первый» здесь представлен в варианте с лестницей АЛ-17. Может, кто помнит кадры из популярного в 1970-х фильма «Невероятные приключения итальянцев в России». Там есть сцена, где охотники за кладом с Апеннин и сопровождающий их сотрудник КГБ (роль Андрея Миронова) на ходу выдвигают вперед пожарную лестницу и прямо на высокой скорости перебираются по ней на крышу едущих впереди «Жигулей» с главной героиней за рулем (актриса Антония Сантилли).

Так вот, это тот самый «Газик». В кино, естественно, все выдумка, потому как в реальной жизни развернуть лестницу движущегося пожарного автомобиля невозможно. А что, спросите, могли лестницы серии АЛ-17? Они поднимались от горизонтального положения на 80 градусов и поворачивались вокруг своей оси на 360 градусов.

Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет

Фото: gov.spb.ru

Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет

Фото из открытых источников

Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет

Фото из открытых источников

Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет

Фото пользователя 110km.ru

Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет

Фото из открытых источников

Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет
Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет
Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет
Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет
Музей пожарных машин в метро А почему бы и нет
Механизмы лестницы приводились в действие от обычной коробки отбора мощности, которая серийно применялась на самосвалах, мусоровозах, пожарных автоцистернах, также базировавшихся на шасси ГАЗ-51. Привод выдвижных опор был механическим на всех модификациях, поэтому водителю приходилось попотеть при каждом боевом развёртывании.

Лестница опиралась на шасси автомобиля как раз в районе заднего моста. Для ее установки не пришлось вносить радикальных изменений в шасси грузовика - даже длина базы и заднего свеса рамы были стандартными. Выдвижением и поворотом лестницы заведовал гидравлический привод. Разработал АЛ-17 Новоторжокский завод противопожарного оборудования. И было это во второй половине теперь уже очень далеких 1950-х…


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Музей пожарных машин в метро? А почему бы и нет
{{material_118508}} Она рассказывает спешащим по своим неотложным делам пассажирам метро о подвиге тех, кто, рискуя собой, спасает людей из огня. И это довольно логично, потоку как данный выход станции (южный) сооружен аккурат у только что благоустроенного парка Героев-Пожарных, что на пересечении Бухарестской улицы и Южного шоссе. Это единственная в мире станция метро, полностью посвященная развитию пожарного дела. Над эскалаторами южного вестибюля установлено мозаичное панно, на котором изображено три вехи становления пожарной охраны города и России в целом. Первая часть мозаики посвящена созданию пожарной охраны, средняя — о работе пожарных в годы Великой Отечественной войны, последняя — о современном пожарно-спасательном деле.Его создали художники Мозаичной мастерской Российской Академии художеств и потому работа, что называется, получилась.Основная же площадь подземного вестибюля отдана под фотогалерею, которая посвящена пожарным и их, прямо скажем, героическим будням.{{gallery_1816}} {{material_116725}} Но люди если и останавливаются, то, в первую очередь, напротив большой стеклянной витрины, за которой можно увидеть 3 пожарных машины – копию трубобочечного хода XIX века, а также самые настоящие ЗиЛ-130 и ГАЗ-51, которые еще недавно работали на городских пожарах.Лестница из далеких пятидесятых«Пятьдесят первый» здесь представлен в варианте с лестницей АЛ-17. Может, кто помнит кадры из популярного в 1970-х фильма «Невероятные приключения итальянцев в России». Там есть сцена, где охотники за кладом с Апеннин и сопровождающий их сотрудник КГБ (роль Андрея Миронова) на ходу выдвигают вперед пожарную лестницу и прямо на высокой скорости перебираются по ней на крышу едущих впереди «Жигулей» с главной героиней за рулем (актриса Антония Сантилли). Так вот, это тот самый «Газик». В кино, естественно, все выдумка, потому как в реальной жизни развернуть лестницу движущегося пожарного автомобиля невозможно. А что, спросите, могли лестницы серии АЛ-17? Они поднимались от горизонтального положения на 80 градусов и поворачивались вокруг своей оси на 360 градусов.{{gallery_1817}} Механизмы лестницы приводились в действие от обычной коробки отбора мощности, которая серийно применялась на самосвалах, мусоровозах, пожарных автоцистернах, также базировавшихся на шасси ГАЗ-51. Привод выдвижных опор был механическим на всех модификациях, поэтому водителю приходилось попотеть при каждом боевом развёртывании.Лестница опиралась на шасси автомобиля как раз в районе заднего моста. Для ее установки не пришлось вносить радикальных изменений в шасси грузовика - даже длина базы и заднего свеса рамы были стандартными. Выдвижением и поворотом лестницы заведовал гидравлический привод. Разработал АЛ-17 Новоторжокский завод противопожарного оборудования. И было это во второй половине теперь уже очень далеких 1950-х…
2019-11-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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