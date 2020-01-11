11 января 2020, 23:06
Музей Skoda хранит вековую историю марки
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Фото: speedme.ru
Музей Skoda находится в чешском городе Млада-Болеславе. Экспозиция рассказывает о первых шагах компании и ее первых успехах, сложном периоде оккупации и работе в соцлагере. Отдельное место отведено современным концептам и спортивным моделям.
Фото: speedme.ru
Фото: speedme.ru
Фото: speedme.ru
Фото: speedme.ru
Фото: speedme.ru
Фото: speedme.ru
Фото: speedme.ru
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Переходя из одного зала музея в другой, можно шаг за шагом проследить историю Skoda от самых первых Laurin & Klement Voiturette. Это были 2- и 4-местные машины с V-образными 2-цилиндровыми моторами с водяным охлаждением. В том же 1905 году машины приняли участие в классических гонках в Семмеринге (Австрия), где победили в классе дорожных автомобилей.
В 1924 году после серьезного пожара потребовались средства на восстановление производства. Объединение с компанией Pilsen Škoda Co. позволило возродить легендарные автомобили, но уже под новым брендом. С тех пор компания называется Skoda, а ее логотипом стали стилизованная голова индейца и крылатая стрела, которые символизируют эффективность и скорость.
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В коллекции прототипов есть те, что никогда не выпускались серийно, и те, которые положили начало популярным моделям марки, например, концепт-кары 2011 и 2015 годов – Skoda Vision D и Vision C. Приятным бонусом стала экскурсия по заводу Skoda, занимающему территорию в два квадратных километра. Именно здесь выпускают лифтбеки и универсалы Skoda Octavia нового поколения. Полный цикл производства одного автомобиля занимает ровно 24 часа. Сейчас на предприятии идет подготовка к производству совершенно новой модели Skoda. В компании пока отказались комментировать новинку. Известно только, что дебют автомобиля состоится нынешней весной на автосалоне в Женеве.
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