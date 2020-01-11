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11 января 2020, 23:06

Музей Skoda хранит вековую историю марки

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Фото: speedme.ru
Музей Skoda находится в чешском городе Млада-Болеславе. Экспозиция рассказывает о первых шагах компании и ее первых успехах, сложном периоде оккупации и работе в соцлагере. Отдельное место отведено современным концептам и спортивным моделям.
Музей Skoda хранит вековую историю марки

Фото: speedme.ru

Музей Skoda хранит вековую историю марки

Фото: speedme.ru

Музей Skoda хранит вековую историю марки

Фото: speedme.ru

Музей Skoda хранит вековую историю марки

Фото: speedme.ru

Музей Skoda хранит вековую историю марки

Фото: speedme.ru

Музей Skoda хранит вековую историю марки

Фото: speedme.ru

Музей Skoda хранит вековую историю марки

Фото: speedme.ru

Музей Skoda хранит вековую историю марки
Музей Skoda хранит вековую историю марки
Музей Skoda хранит вековую историю марки
Музей Skoda хранит вековую историю марки
Музей Skoda хранит вековую историю марки
Музей Skoda хранит вековую историю марки
Музей Skoda хранит вековую историю марки
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История Skoda Auto началась в 1895 году, когда механик Вацлав Лаурин и торговец Вацлав Клемент начали выпускать велосипеды собственной конструкции с патриотичным названием «Славия». Чуть позже они приступили к производству мотоциклов. В 1905 году на свет появился первый автомобиль Laurin & Klement, получивший название Voiturette A. Журналисты издания SpeedMe.Ru побывали в музее Skoda и узнали, как развивался один из старейших в мире автомобильных брендов на протяжении последующих 115 лет.

Переходя из одного зала музея в другой, можно шаг за шагом проследить историю Skoda от самых первых Laurin & Klement Voiturette. Это были 2- и 4-местные машины с V-образными 2-цилиндровыми моторами с водяным охлаждением. В том же 1905 году машины приняли участие в классических гонках в Семмеринге (Австрия), где победили в классе дорожных автомобилей.

В 1924 году после серьезного пожара потребовались средства на восстановление производства. Объединение с компанией Pilsen Škoda Co. позволило возродить легендарные автомобили, но уже под новым брендом. С тех пор компания называется Skoda, а ее логотипом стали стилизованная голова индейца и крылатая стрела, которые символизируют эффективность и скорость.

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Буквально месяц назад корреспондент 110km.ru побывал в реконструированном музее Skoda Auto в чешском Млада ...
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На экспозиции представлена самая известная в период между двумя мировыми войнами модель Skoda Rapid, а также роскошный Superb с 8-цилиндровым мотором. Можно увидеть редкую модель - 1100 MBX coupe, с двигателем, расположенным в задней части автомобиля; легендарные гоночные модели Skoda 130RS и 200RS; современные автомобили Felicia Kit Car, Octavia WRC и, конечно, знаменитую Fabia S2000.

В коллекции прототипов есть те, что никогда не выпускались серийно, и те, которые положили начало популярным моделям марки, например, концепт-кары 2011 и 2015 годов – Skoda Vision D и Vision C. Приятным бонусом стала экскурсия по заводу Skoda, занимающему территорию в два квадратных километра. Именно здесь выпускают лифтбеки и универсалы Skoda Octavia нового поколения. Полный цикл производства одного автомобиля занимает ровно 24 часа. Сейчас на предприятии идет подготовка к производству совершенно новой модели Skoda. В компании пока отказались комментировать новинку. Известно только, что дебют автомобиля состоится нынешней весной на автосалоне в Женеве.

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Музей Skoda хранит вековую историю марки
{{material_111331}}История Skoda Auto началась в 1895 году, когда механик Вацлав Лаурин и торговец Вацлав Клемент начали выпускать велосипеды собственной конструкции с патриотичным названием «Славия». Чуть позже они приступили к производству мотоциклов. В 1905 году на свет появился первый автомобиль Laurin & Klement, получивший название Voiturette A. Журналисты издания SpeedMe.Ru побывали в музее Skoda и узнали, как развивался один из старейших в мире автомобильных брендов на протяжении последующих 115 лет.Переходя из одного зала музея в другой, можно шаг за шагом проследить историю Skoda от самых первых Laurin & Klement Voiturette. Это были 2- и 4-местные машины с V-образными 2-цилиндровыми моторами с водяным охлаждением. В том же 1905 году машины приняли участие в классических гонках в Семмеринге (Австрия), где победили в классе дорожных автомобилей.В 1924 году после серьезного пожара потребовались средства на восстановление производства. Объединение с компанией Pilsen Škoda Co. позволило возродить легендарные автомобили, но уже под новым брендом. С тех пор компания называется Skoda, а ее логотипом стали стилизованная голова индейца и крылатая стрела, которые символизируют эффективность и скорость.{{material_103277}}На экспозиции представлена самая известная в период между двумя мировыми войнами модель Skoda Rapid, а также роскошный Superb с 8-цилиндровым мотором. Можно увидеть редкую модель - 1100 MBX coupe, с двигателем, расположенным в задней части автомобиля; легендарные гоночные модели Skoda 130RS и 200RS; современные автомобили Felicia Kit Car, Octavia WRC и, конечно, знаменитую Fabia S2000.В коллекции прототипов есть те, что никогда не выпускались серийно, и те, которые положили начало популярным моделям марки, например, концепт-кары 2011 и 2015 годов – Skoda Vision D и Vision C. Приятным бонусом стала экскурсия по заводу Skoda, занимающему территорию в два квадратных километра. Именно здесь выпускают лифтбеки и универсалы Skoda Octavia нового поколения. Полный цикл производства одного автомобиля занимает ровно 24 часа. Сейчас на предприятии идет подготовка к производству совершенно новой модели Skoda. В компании пока отказались комментировать новинку. Известно только, что дебют автомобиля состоится нынешней весной на автосалоне в Женеве.
2020-01-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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