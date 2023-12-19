Муж с женой проехали на кроссовере Nissan от Северного полюса к Южному

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Супруги Рэмси планировали путешествие с 2017 года, после благополучного возвращения из ралли «Монгол» на своем Nissan Leaf, который стал первым электромобилем, принявшим участие в гонке протяженностью 10 тысяч километров. Следующим логичным шагом было попробовать нечто еще более экстремальное. Безумное путешествие с Северного на Южный полюс на электрическом Nissan Ariya показалось отличной идеей.

Оно стало первой подобной успешной поездкой на обычном автомобиле, не говоря уже об электрокаре. Единственное, что изменили в заводской комплектации Nissan Ariya – усилили подвеску, расширили колесные арки и установили 39-дюймовые внедорожные покрышки BF Goodrich. Штатная система полного привода e-4ORCE и аккумулятор емкостью 91 кВт-ч остались прежние. Подзаряжали батарею от обычных розеток, а в совсем уж дикой местности использовали солнечные батареи и портативный ветрогенератор.

Фото: Nissan

Путешествие длилось 10 месяцев, за которые супруги Рэмси успели проехать 30 тысяч километров. Сначала они отправились в Арктику, на Северный магнитный полюс, затем двинулись в сторону Антарктиды. Электрокар хорошо себя зарекомендовал и в мороз, и в палящую жару Центральной и Южной Америки.

Упомянутые модели: Nissan Ariya

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