31 марта 2020, 00:46
Мужчина три дня прожил в автомобиле в добровольной самоизоляции
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Житель Польши ездил на автомобиле за границу и на обратном пути почувствовал себя плохо. Не заезжая домой, он сразу же отправился в больницу, где ему поставили предварительный диагноз бронхит и взяли мазок на коронавирус. Следующие три дня в ожидании результатов анализов он провел в машине, не желая подвергать семью опасности.
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Тогда он решил остаться жить в своем автомобиле, припаркованном у местной санитарно-эпидемиологической станции. Здесь мужчина провел три дня в ожидании результатов анализов. Сотрудники клиники прониклись к больному сочувствием. В течение всего времени они следили за состоянием его здоровья и снабжали необходимыми лекарствами. К счастью, результаты тестов на коронавирус оказались отрицательными.
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