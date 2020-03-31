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31 марта 2020, 00:46

Мужчина три дня прожил в автомобиле в добровольной самоизоляции

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Житель Польши ездил на автомобиле за границу и на обратном пути почувствовал себя плохо. Не заезжая домой, он сразу же отправился в больницу, где ему поставили предварительный диагноз бронхит и взяли мазок на коронавирус. Следующие три дня в ожидании результатов анализов он провел в машине, не желая подвергать семью опасности.
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История произошла с жителем польского городка Острув-Велькопольски. Из больницы его отправили домой, поскольку прямых показаний для госпитализации или карантина медики не усмотрели. У него диагностировали бронхит и рекомендовали соблюдать дома постельный режим, больше спать и пить чай с лимоном. В ответ мужчина заявил, что не хочет возвращаться домой и подвергать членов своей семьи опасности.

Тогда он решил остаться жить в своем автомобиле, припаркованном у местной санитарно-эпидемиологической станции. Здесь мужчина провел три дня в ожидании результатов анализов. Сотрудники клиники прониклись к больному сочувствием. В течение всего времени они следили за состоянием его здоровья и снабжали необходимыми лекарствами. К счастью, результаты тестов на коронавирус оказались отрицательными.


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Мужчина три дня прожил в автомобиле в добровольной самоизоляции
{{material_129441}}История произошла с жителем польского городка Острув-Велькопольски. Из больницы его отправили домой, поскольку прямых показаний для госпитализации или карантина медики не усмотрели. У него диагностировали бронхит и рекомендовали соблюдать дома постельный режим, больше спать и пить чай с лимоном. В ответ мужчина заявил, что не хочет возвращаться домой и подвергать членов своей семьи опасности.Тогда он решил остаться жить в своем автомобиле, припаркованном у местной санитарно-эпидемиологической станции. Здесь мужчина провел три дня в ожидании результатов анализов. Сотрудники клиники прониклись к больному сочувствием. В течение всего времени они следили за состоянием его здоровья и снабжали необходимыми лекарствами. К счастью, результаты тестов на коронавирус оказались отрицательными.
2020-03-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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