11 февраля 2022, 11:00
Мужчину подняло в воздух вместе с парапланеристами: невероятно, но он выжил (Видео)
Власти Чили расследуют шокирующее происшествие при полете на параплане в Лас-Вискачас, Пуэнте-Альто. Посмотрите, как мужчина цепляется за жизнь, пытаясь выжить
Андрей Гудов Фото: скриншот из видео
Понаблюдайте за ужасающим моментом, когда рабочего поднимают высоко в воздух, который пытался удержать дуэт парапланеристов на земле. Невероятно, но он выжил, держась за ремень безопасности руками и благополучно упав на холм примерно через минуту.
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