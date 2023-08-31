Мужик на комбайне едва не замесил косивших траву детей (видео)

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Шестеро мальчишек косили траву на территории местного сельхозпредприятия. Ехавший мимо 55-летний механизатор решил пугнуть подростков и погнался за ними на огромном комбайне с включенными лопастями. Дети кинулись врассыпную, но один мальчик работал триммером и из-за его шума слишком поздно заметил приближение жуткой машины. В панике он запутался в траве и упал на землю, пишет Piter.TV

Мать мальчика написала на комбайнера заявление в полицию, но правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела. Тогда в разбирательство вмешалась районная прокуратура. Но основе опроса пострадавших и видеозаписи в отношении водителя комбайна возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Дополнительно решается вопрос о взыскании с виновника компенсации морального вреда в пользу ребенка, а также затрат на лечение у психолога.

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