Мужик не заметил котлован и угодил в него на стареньких «Жигулях»
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Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью, на одной из улиц областного центра. Водитель Lada 2115 по каким-то причинам сбил ограждения и угодил в котлован, который появился усилиями коммунальных служб. Те, оказывается, ремонтируют тут теплотрассу.
В соцсетях отмечают, что яму-то вырыли, даже оградили, а вот с подсветкой чего-то не задалось – пятак оказался темным, особенно для тех, кто его проходит на скорости, выше той, что разрешают дородные знаки.
Что за горе-водитель угодил в «капкан», выясняют представители полиции. «Жигулям» нанесен серьезный ущерб, возможно, такой степени, что проще определить малолитражку на свалку истории.
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