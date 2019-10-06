Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
6 октября 2019, 14:53

Мужик не заметил котлован и угодил в него на стареньких «Жигулях»

  • 574
  • 0
Фото из открытых источников
Увы, машины попадают в вырытые городские ямы с регулярным постоянством. На сей раз подобная информация пришла из Архангельска, где, кстати, уже выпал первый снег.

Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью, на одной из улиц областного центра. Водитель Lada 2115 по каким-то причинам сбил ограждения и угодил в котлован, который появился усилиями коммунальных служб. Те, оказывается, ремонтируют тут теплотрассу.

В соцсетях отмечают, что яму-то вырыли, даже оградили, а вот с подсветкой чего-то не задалось – пятак оказался темным, особенно для тех, кто его проходит на скорости, выше той, что разрешают дородные знаки. 

Что за горе-водитель угодил в «капкан», выясняют представители полиции. «Жигулям» нанесен серьезный ущерб, возможно, такой степени, что проще определить малолитражку на свалку истории.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест
Фото из соцсетей
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии

Материал про

Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ 2115
Цитата:| Кому: степа Степан, стоит отдать должное, и по цене они тоже почти как земля и небо. Но будем откровенны, пятнашка действительно уже давно устарела. Она даже на момент выхода уже была устаревшей, по сравнению с мировой тенденцией производителей авто. Хотя после всей той классики в виде "шестерок" ...
Питергоф
Предпусковой подогреватель
Здравствуйте, у меня лада15 и сразу тема. Подключил с трудом предпусковой подогреватель, греет отлично спать можно укрываться капотом, но не греет. Радиатор в салоне я надеялся, что поставлю таймер на обдувку чтобы и в салоне было тепло, но облом. В интернете не нашел такой темы как подключить да я ...
Автолюбитель
отзыв о pitline, г. Москва, ЮЗАО, проезд Одоевского, д.10
Записался в автосервис PitLine на шиномонтаж. Они реально делают его очень быстро! Около 10 минут и снова на колесах. Рекомендую.
Саша
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лада
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Самые неликвидные автомобили в России
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа ВАЗ (Lada) 2115
Объявления о продаже ВАЗ (Lada) 2115
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 22 модели
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Мужик не заметил котлован и угодил в него на стареньких «Жигулях»
Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью, на одной из улиц областного центра. Водитель Lada 2115 по каким-то причинам сбил ограждения и угодил в котлован, который появился усилиями коммунальных служб. Те, оказывается, ремонтируют тут теплотрассу. В соцсетях отмечают, что яму-то вырыли, даже оградили, а вот с подсветкой чего-то не задалось – пятак оказался темным, особенно для тех, кто его проходит на скорости, выше той, что разрешают дородные знаки.  Что за горе-водитель угодил в «капкан», выясняют представители полиции. «Жигулям» нанесен серьезный ущерб, возможно, такой степени, что проще определить малолитражку на свалку истории.
2019-10-06
Автор: Фото из соцсетей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Воронеж Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.