Мужик попытался подделать автомобильный номер: полиция опубликовала этот шедевр
В итоге, водителя с сомнительными художественными способностями привлекли по целому ряду статей, включая кражу, вождение без прав и без госномеров. По ходу следствия выяснились его мотивы. Мужчина был освобожден из тюрьмы условно-досрочно, и ему было запрещено ночью покидать свой дом. Прикрепив на автомобиль поддельный номер, он рассчитывал обмануть камеры и полицейских.
В комментариях к посту местное управление полиции язвительно спрашивает: «А вы бы заметили эту сверхъестественную подделку?» Подписчики отметили, что эскиз шедевра был очень даже неплох. Но когда мастер взялся за голубой маркер, что-то пошло не так.
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