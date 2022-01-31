31 января 2022, 08:47
Мужик прыгнул с 9 этажа, упал на BMW и выжил (прямо как в кино)
В канун Нового года на экраны страны вышел новый фильм Петра Буслова «Бумеранг», в котором отчаявшийся художник выбрасывается из окна и приземляется на крышу новенького автомобиля BMW. Машина в «тотал», но художнику удалось выжить. Похожая история произошла в реальной жизни.
Дарья Климова Фото: nypost.com
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Фото: nypost.com
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Фото: nypost.com
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Пролетев не менее 30 метров, американец отделался переломом правой руки и многочисленными порезами. По словам очевидцев, они сначала даже не поняли, что упал именно человек. Заднее стекло припаркованного автомобиля будто бы взорвалось. Неожиданно из машины показался мужчина, он самостоятельно встал и спросил прохожих: «Что случилось?». Спустя пару месяцев его выписали из больницы.
Упомянутые модели: BMW 3 (от 1 940 000 Р)
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24.07.2020, 10:08
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19.02.2020, 16:45
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