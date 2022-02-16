Мужик угнал «Ниву», потому что устал идти пешком
К поискам угнанной «Нивы» подключили патрули, и автомобиль вскоре нашелся. Далеко уехать он не успел. Угонщик бросил машину в сугробе. На место выехали эксперты-криминалисты. Они обнаружили в салоне жестяную банку с алкоголем, а на водительском сидении – ворсинки одежды, не принадлежавшей хозяину автомобиля. Все эти вещдоки приобщили к делу.
Опрошенные местные жители помогли выйти на след вероятного преступника. Им оказался ранее судимый за применение насилия против представителя власти, безработный, лишенный права управления транспортным средством 32-летний местный житель. Мужчину быстро нашли и задержали. Он выпивал в гостях у знакомого. Мужчина пояснил, что накануне возвращался пьяный домой, устал идти пешком и решил поехать на чужом автомобиле. Дверь машины оказалась не заперта, ключи – в замке зажигания. Он якобы несколько раз позвал хозяина, но тот не ответил. Тогда задержанный просто сел за руль и уехал.
Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело части 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Она предусматривает наказание от штрафа в размере 120 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы.
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