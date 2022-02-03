3 февраля 2022, 17:41
Мужик в Сочи проверял новенький Toyota Land Cruiser на прочность: сначала засадил в сугроб, потом утопил в море
Пока одни автолюбители вынуждены годами ждать заказанные Toyota Land Cruiser 300, другие уже вовсю проверяют его внедорожные качества. За пару дней «Крузак» с красивыми казахстанскими номерами «007» успел дважды отличиться в Сочи.
Дарья Климова Фото: Газета.Ру
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Позже тот же самый Land Cruiser 300 был обнаружен застрявшим в прибое на пляже Дагомыса. Внедорожник увяз в гальке, а волны бились о его левый борт. Неподалеку стоял другой внедорожник, который, по-видимому, пытался вытащить застрявшего «товарища».
Напомним, продажи Toyota Land Cruiser 300 начались прошлым летом. В России внедорожник стоит от 5,8 до 8,1 млн рублей по прайсу, но у дилеров фактически невозможно найти автомобиль дешевле 9 млн рублей.
Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser (от 3 799 000 Р)
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