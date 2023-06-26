Мужик выпил и угнал со штрафстоянки свой автомобиль
Следующей ночью владелец вернулся к штрафстоянке, перелез через забор и угнал свой собственный автомобиль. Пропажу быстро обнаружили и автомобиль вновь задержали. На этот раз в отношении водителя составили протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление автомобилем в нетрезвом состоянии без прав). Автомобиль вновь отправили на штрафстоянку, а водителя – в отдел полиции. Теперь ему грозит до 15 суток административного ареста и штраф в размере 30 000 рублей.
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26.06.2023, 07:16
Tesla Model S может проехать более 1 600 километров без подзарядки, но есть один нюанс
Ограниченный запас хода является одним из главных аргументов против электрокаров. Американский ютубер решил исправить этот недостаток. После небольшой доработки его Tesla Model S может преодолевать более 1 600 километров без подзарядки.Читать далее
-
25.06.2023, 21:05
5 самых дешевых дешевых седанов в России летом 2023 года
Седаны традиционно более доступны по цене, чем кроссоверы. Для покупателей с ограниченным бюджетом именно такой тип кузова может стать оптимальным выбором.Читать далее
-
23.06.2023, 11:21
Самые быстрые и мощные мотоциклы в мире
Мотоцикл дает своему владельцу бесценное ощущение свободы. Одни байки предназначены для поездок по бездорожью, другие – для путешествий, а третьи ориентированы исключительно на мощность и скорость.Читать далее
-
22.06.2023, 23:59
Шведский гиперкар установил новый мировой рекорд
Гиперкар Koenigsegg Regera продемонстрировал не только выдающиеся возможности своей гибридной силовой установки мощностью 1 800 лошадиных сил, но и невероятную эффективность тормозной системы.Читать далее
-
22.06.2023, 13:30
Honda опровергла информацию о возобновлении официальных поставок в Россию
Накануне журналисты рассказали об открытии официального дилерского центра Honda в Петербурге. Представители Honda открестились от таких партнеров: планов по возобновлению бизнеса в России у японцев нет.Читать далее
-
22.06.2023, 11:17
Пропавший у «Титаника» батискаф с двумя миллиардерами на борту: факты и мистика
В воскресенье, 18 июня группа богатых туристов на батискафе «Титан» компании OceanGate начала погружаться к обломкам «Титаника», находящимся на глубине 3,8 километра. Через 1,5 часа связь с аппаратом прервалась. Поиски продолжаются до сих пор. Кислород на борту закончится в полдень по Гринвичу.Читать далее
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