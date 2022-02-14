Мужики любят автомобили сильнее, чем женщины (вы с эти согласны?)
Это, конечно же, анекдот, но что-то в нем есть от реальной жизни. И эксперты «Авито Авто», которые в ходе опроса узнали, какие чувства испытывают россияне к автомобилям, лишний раз это подтверждают.
Респондентам был задан вопрос: «Существует ли такая модель автомобиля, про которую можно сказать, что вы в нее влюблены»? Утвердительно ответили 75% голосовавших, причем среди мужского пола признались во влюбленности в автомобиль 77%, в стане женщин – 73%.
54% влюбленных в машины россиян испытывают чувства к новому автомобилю, 12% опрошенных влюблены в ретро-автомобили, 6% – в автомобили из кино или мультфильмов, 5% – в концепты.
19% опрошенных россиян ценят в машинах проходимость, а 18% - без ума от престижности. 15% респондентов во главу угла ставят экономичность, 14% – маневренность ТС. По 13% опрошенных выбрали варианты ответа «уникальность» и «технологичность». Еще 5% респондентов указали, что влюблены в конкретную модель за ее экологичность.
Кроссоверы и внедорожники по-прежнему самые любимые типы кузовов среди нашего брата (31%). Далее по популярности следуют седаны (30%), хэтчбеки (их любят 10% россиян), купе (4%), кабриолеты и минивэны (по 3%).
Опрос также показал, что россияне охотнее всего влюбляются в BMW (12%), Toyota (11%) и Mercedes-Benz (7%).
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