Nintendo Music получила поддержку CarPlay, Android Auto и iPad: саундтреки теперь можно слушать в машине

Музыкальное приложение Nintendo теперь работает с CarPlay и Android Auto

Обновление приложения Nintendo Music открывает доступ к любимым саундтрекам из игр прямо в автомобиле через CarPlay и Android Auto. Теперь поклонники Nintendo могут слушать музыку из Mario, Animal Crossing и других хитов не только на смартфоне, но и за рулем. Важно: требуется подписка Nintendo Switch Online.

Обновление приложения Nintendo Music открывает доступ к любимым саундтрекам из игр прямо в автомобиле через CarPlay и Android Auto. Теперь поклонники Nintendo могут слушать музыку из Mario, Animal Crossing и других хитов не только на смартфоне, но и за рулем. Важно: требуется подписка Nintendo Switch Online.

Обновление приложения Nintendo Music стало событием для всех, кто любит слушать игровые саундтреки в дороге. Теперь сервис официально поддерживает CarPlay и Android Auto, что позволяет запускать любимые мелодии из игр Nintendo прямо на бортовой системе автомобиля. Для многих поклонников Nintendo это долгожданная возможность — раньше приложение работало только на смартфонах, и слушать музыку за рулём было неудобно.

В новой версии 1.6.0 добавлена поддержка не только автомобильных платформ, но и iPad, а также появилась возможность поиска треков с помощью Siri. Интерфейс приложения адаптирован в соответствии со стандартами CarPlay и Android Auto, поэтому он выглядит привычно для тех, кто уже пользовался Spotify или YouTube Music в машине. Пользователь может быстро выбрать нужный саундтрек или включить случайный микс из музыки разных игр.

В каталоге Nintendo Music представлены композиции из таких популярных игр, как Mario Kart World, Super Mario Galaxy, Super Mario Bros., Animal Crossing, Wii Sports и Metroid Prime. Разработчики обещают регулярно добавлять новые саундтреки. Для удобства предусмотрена функция офлайн-воспроизведения: треки можно заранее загружать на устройство и слушать без доступа к интернету.

Если в автомобиле нет CarPlay или Android Auto, приложение поддерживает фоновое подключение через Bluetooth — достаточно подключить смартфон к аудиосистеме машины, включить музыку и заблокировать экран для экономии заряда. Воспроизведение продолжается в фоновом режиме, что особенно удобно в долгих поездках.

Однако есть главное ограничение: для доступа к музыке требуется активная подписка Nintendo Switch Online. Без неё приложение не воспроизводит треки ни на мобильных устройствах, ни в автомобиле. После оформления подписки пользователь получает полный доступ ко всему функционалу на всех поддерживаемых платформах.

Обновление уже доступно в App Store и Google Play. Если на устройстве не установлено автоматическое обновление, новую версию можно установить вручную. После установки приложение автоматически появляется в меню CarPlay или Android Auto при следующем подключении к автомобилю — никаких дополнительных настроек не требуется.

Для справки: Nintendo Music не является конкурентом Spotify или YouTube Music, но для фанатов игр это уникальный способ слушать любимые саундтреки легально. В России сервис работает при наличии подписки Nintendo Switch Online; офлайн-доступ особенно актуален там, где не всегда есть стабильный интернет. Судя по обновлению, Nintendo продолжает развивать экосистему своих сервисов, делая их более удобными для разных сценариев использования.