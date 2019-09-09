9 сентября 2019, 00:01
МВД готовит масштабную реформу выдачи прав
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Министерство внутренних дел разработало пакет поправок в закон о безопасности дорожного движения. Документ выставлен на портале нормативных актов для общественного обсуждения. Предлагается ужесточить порядок выдачи прав на управление мотоциклами, грузовиками и автобусами. Кроме того, водителям, лишенным прав и пойманным в нетрезвом виде за рулем, будет сложнее вернуть водительское удостоверение.
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Водительское удостоверение подтверждает право водителя управлять транспортным средством (ТС) определенной ...Читать далее
Рост количества ДТП с участием воителей-иностранцев свидетельствует о необходимости изменить процедуру обмена национальных водительских удостоверений на российские. Предлагается выдавать иностранным водителям российские права категорий С» и «D» и подкатегорий С1» и «D1» только после прохождения курса профессионального обучения и сдачи экзаменов.
Еще один блок поправок касается мотоциклов. Предлагается выдавать права категории «А» не с 18, а с 24 лет. Снизить порог до 20 лет можно, открыв новую подкатегории «А2». Такой в России пока нет. Подкатегория «А2» разрешает управлять мотоциклами максимальной мощностью не более 35 кВт и соотношением мощности к массе не более 0,2 кг/кВт. Получить такие права можно будет с 18 лет.
Если водитель сел пьяным без прав сейчас его ждет административный арест до 15 суток. Многие воспринимают это как внеочередной отпуск. Предлагается усложнить таким водителям процедуру возврата прав. Если водитель был лишен прав или срок действия удостоверения истек, вновь получить права он сможет только через год после освобождения из-под ареста.
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Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
07.08.2019, 19:45
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение --- http:// gg.gg/ anticam
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение --- http:// gg.gg/ anticam
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение --- http:// gg.gg/ anticam
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