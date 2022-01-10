10 января 2022, 17:03
МВД готовит новые билеты для теоретического экзамена: сдать на права станет еще сложнее
С января по ноябрь 2021 года на российских дорогах произошло более 7 тысяч аварий с участием начинающих водителей. В МВД вновь задумались над усложнением экзаменов, на этот раз – теоретических.
Дарья Климова Фото: drom.ru
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Главная задача, которую поставили перед разработчиками экзаменационных билетов, - сместить акцент от зубрежки ПДД к «осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения», сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.
Такой подход должен повысить качество подготовки выпускников автошкол и снизить количество аварий, произошедших по вине водителей со стажем менее двух лет.
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28.12.2021, 10:33
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