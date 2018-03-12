12 марта 2018, 16:20
МВД хочет расширить Европротокол
Министерство внутренних дел поддержало идею оформлять по Европротоколу все ДТП без пострадавших. Нагрузка на экипажи ДТП значительно снизится, что позволит им больше времени уделять обеспечению безопасности на дорогах.
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Система Европротокола, когда ДТП можно оформить без участия сотрудников Госавтоинспекции, действует в России с августа 2014 года. Сейчас, чтобы оформить происшествие по упрощенной схеме необходимо соблюсти несколько условий: в аварии участвуют только два транспортных средства, люди в ДТП не пострадали, оба участника имеют действующий полис ОСАГО, и у них нет разногласий по поводу обстоятельств и виновников аварии.
Размер страховых выплат по инцидентам, оформленным по Европротоколу, по всей России не может превышать 50 000 рублей. Исключение сделали для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Здесь по Европротоколу можно получить до 400 000 рублей. А с 1 июня 2018 года лимит выплат для регионов увеличат вдвое – до 100 000 рублей. Кроме того, в ближайшее время у водителей появится техническая возможность использовать при оформлении ДТП данные системы ЭРА-ГЛОНАСС, а вводить в специальное приложение данные об инциденте, загружать фотографии и отправлять информацию прямиком в страховую компанию.
Сотрудники ГИБДД, избавленные от необходимости выезжать по мелким авариям, смогут сосредоточиться на своих непосредственных обязанностях – профилактике дорожной безопасности, выявлении и пресечении нарушителей ПДД.
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08.03.2018, 08:39
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