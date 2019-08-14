14 августа 2019, 15:15
МВД меняет процедуру проверки ОСАГО
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Министерство внутренних дел подготовило поправки к правилам дорожного движения, корректирующие порядок проверки у водителя полисов «автогражданки». Теперь инспектору можно будет предъявить ОСАГО на смартфоне или ином электронном носителе.
ОСАГО
МВД предлагает упростить процедуру проверки ОСАГО на дороге. Сейчас большинство полисов оформляется в электронном виде, поэтому логично было бы дать возможность водителям предъявлять их на электронных носителях в качестве равноправной альтернативе распечатке на принтере. Подлинность документа сотрудники ГИБДД смогут проверить, сделав запрос в автоматизированную информационную систему обязательного страхования.
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Перечень документов, предъявляемых водителем транспортного средства для проверки сотрудникам ГИБДД, дополняется новым положением. В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе.
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Ирина Волк, официальный представитель МВД
В настоящее время предложенные МВД поправки проходят общественные обсуждения. На стадии тестирования находится и система проверки полисов ОСАГО при помощи дорожных камер. Первыми под прицелы камер попали автомобилисты Москвы. Пока выявленных нарушителей не штрафуют, а лишь направляют им информационные письма с рекомендацией приобрести ОСАГО. Сроки окончания тестирования не называются. Позднее эксперимент расширят на Санкт-Петербург, Казань и другие регионы России.
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