Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
14 августа 2019, 15:15

МВД меняет процедуру проверки ОСАГО

  • 78
  • 0
Министерство внутренних дел подготовило поправки к правилам дорожного движения, корректирующие порядок проверки у водителя полисов «автогражданки». Теперь инспектору можно будет предъявить ОСАГО на смартфоне или ином электронном носителе.
МВД меняет процедуру проверки ОСАГО

ОСАГО

МВД предлагает упростить процедуру проверки ОСАГО на дороге. Сейчас большинство полисов оформляется в электронном виде, поэтому логично было бы дать возможность водителям предъявлять их на электронных носителях в качестве равноправной альтернативе распечатке на принтере. Подлинность документа сотрудники ГИБДД смогут проверить, сделав запрос в автоматизированную информационную систему обязательного страхования. 

Ирина Волк, официальный представитель МВД « Перечень документов, предъявляемых водителем транспортного средства для проверки сотрудникам ГИБДД, дополняется новым положением. В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе. »
Ирина Волк, официальный представитель МВД

В настоящее время предложенные МВД поправки проходят общественные обсуждения. На стадии тестирования находится и система проверки полисов ОСАГО при помощи дорожных камер. Первыми под прицелы камер попали автомобилисты Москвы. Пока выявленных нарушителей не штрафуют, а лишь направляют им информационные письма с рекомендацией приобрести ОСАГО. Сроки окончания тестирования не называются. Позднее эксперимент расширят на Санкт-Петербург, Казань и другие регионы России.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Фаворит Kia Юг | отзывы
Цитата:| Кому: Leon А мне нормально сделали именно кузовной ремонт и восстановление лкп. И в цвет попали, и зашкурили тщательно, получилась гладкая поверхность, как новая. Но делали долго. Сначала дали две недели, потом продлили срок в два раза. Я особо не переживал, потому что были на связи и отзванивались ...
Николай
Автодин Зеленоград Ford | отзывы
Цитата:| Кому: Чернов Я тоже привык проверять масло после каждого ТО, но тут всегда все было ровно, масло прозрачное и правильного цвета. С ним другая беда, постоянно переливают, как назло. Я ругаюсь, пишу в Жалобную книгу, передо мной извиняются и дают либо скидку либо бесплатную мойку. Так как приезжаю ...
Эрик
АвтоГЕРМЕС Chery Сормовская | отзывы
Подставили с трейдином. Обещали приличную сумму и соответствующую скидку на покупку нового авто, все расписали на бумаге, все было рассчитано. А когда дошло до оценки, то сбросили цену на двести штук, и мой менеджер сразу ушел в отказ. Не попытался порешать вопрос с оценщиком, а стал не меня давить, ...
Егоров
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Спрос на электрокары растёт: какое будущее у них в России?
Регистрация авто по-новому. Что изменится?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Toyota RAV4 и еще 7 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 68 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
МВД меняет процедуру проверки ОСАГО
МВД предлагает упростить процедуру проверки ОСАГО на дороге. Сейчас большинство полисов оформляется в электронном виде, поэтому логично было бы дать возможность водителям предъявлять их на электронных носителях в качестве равноправной альтернативе распечатке на принтере. Подлинность документа сотрудники ГИБДД смогут проверить, сделав запрос в автоматизированную информационную систему обязательного страхования. {{person_261_ Перечень документов, предъявляемых водителем транспортного средства для проверки сотрудникам ГИБДД, дополняется новым положением. В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе.}}В настоящее время предложенные МВД поправки проходят общественные обсуждения. На стадии тестирования находится и система проверки полисов ОСАГО при помощи дорожных камер. Первыми под прицелы камер попали автомобилисты Москвы. Пока выявленных нарушителей не штрафуют, а лишь направляют им информационные письма с рекомендацией приобрести ОСАГО. Сроки окончания тестирования не называются. Позднее эксперимент расширят на Санкт-Петербург, Казань и другие регионы России.
2019-08-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ярославль Новосибирск Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.