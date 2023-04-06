МВД обновило экзаменационные билеты: что изменилось

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Обновленные билеты опубликовали на официальном сайте ГИБДД, выяснил корреспондент «Российской газеты» . Именно по ним уже начали проводить теоретические экзамены на права. В ведомстве выразили опасение, что в первое время число успешно сдавших экзамен с первого раза резко сократится. Учились люди по одной редакции ПДД и тренировались решать одни карты, а сейчас им придется ускоренно переучиваться и готовиться по новым билетам.

Правда, радикальных изменений в задачах не произошло. Например, появился вопрос про новую бело-лунную секцию светофора с изображением пешехода и стрелки. Она информирует водителя о том, что на пешеходном переходе, в направлении которого он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам. Водитель, проезжая на свой разрешающий сигнал, должен сначала пропустить пешеходов и только потом продолжить движение.

Другая новая задача касается режима труда и отдыха водителей. Изначально предполагалось включить эти вопросы не только в категории грузовиков и автобусов, но и в «легковые», ведь они касаются также таксистов и водителей, работающих на легких коммерческих автомобилях.

В исправленные билеты вошли вопросы про измененный интервал, отведенный на перестановку припаркованных автомобилей из-под знаков, которые запрещают стоянку по четным или нечетным числам. Если раньше переставить машину надо было с 19 до 21 часа, то сейчас – с 21 до 24 часов. Кроме того, в самих вопросах и комментариях к ним скорректировали понятия о том, что такое транспортное средство, что такое маршрутное транспортное средство.

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