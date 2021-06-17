МВД опровергло сообщение о штрафах за техосмотр
Сергей Чипурин погорячился, бросив фразу: «В случае ДТП отсутствие техосмотра ничем фактически не грозит» (цитата по ТАСС). Пресс-центру МВД уже на следующий день пришлось писать опровержение.
17 июня МВД России опровергло сообщение, что не будет наказывать за отсутствие техосмотра при ДТП.
110KM.RU напоминает, что 15 июня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки, согласно которым при покупке полиса ОСАГО больше не нужно предъявлять диагностическую карту. Изменения вносятся в ФЗ «О безопасности дорожного движения» и «Об ОСАГО». Законопроект вступит в силу 22 августа 2021 года. А с 1 марта 2022 года начинает действовать новая редакция КоАП, которая предусматривает штраф за отсутствие техосмотра в размере 2 тыс. рублей. Фиксировать нарушения будут камеры.
Стоит отметить, что страховщики имеют право регрессного иска к водителю, попавшему в ДТП на автомобиле без диагностической карты (ст. 14 Закона «Об ОСАГО»).
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