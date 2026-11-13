«Липовый» техосмотр отменят: МВД готовит новые правила проверки водителей

ГИБДД сможет аннулировать диагностические карты задним числом: проект МВД

Диагностическую карту смогут признать недействительной, если осмотра в действительности не было или автомобиль не отвечал требованиям безопасности. МВД описало порядок решения и круг тех, кого уведомят. Пока это проект приказа, а не действующее правило.

Диагностическую карту смогут признать недействительной, если осмотра в действительности не было или автомобиль не отвечал требованиям безопасности. МВД описало порядок решения и круг тех, кого уведомят. Пока это проект приказа, а не действующее правило.

Основанием для пересмотра диагностической карты могут стать проверка по информации прокуратуры или вступившее в законную силу судебное решение. Подобный порядок контрольных мероприятий предусмотрен в проекте приказа МВД, размещенном на портале проектов правовых актов. Основанием могут послужить и материалы проверок в сфере техосмотра.

Документ пока не вступил в силу. В нем названы два основания для аннулирования: техосмотр фактически не проводился либо при проверке автомобиль не соответствовал требованиям безопасности. Проект может затронуть карты, оформленные без реальной оценки состояния машины. Проверять будут факт проведения техосмотра и соответствие автомобиля обязательным требованиям безопасности.

Решение будет принимать руководитель регионального подразделения Госавтоинспекции или его заместитель. Для отмены карты потребуются результаты контрольных мероприятий или информация прокуратуры. Основанием также может стать вступившее в законную силу судебное решение.

После этого собственнику направят предписание устранить выявленные нарушения. Владельца уведомят о недействительности карты. Отдельное уведомление получит профессиональное объединение страховщиков, а оператору техосмотра, выдавшему документ, его направят отдельно. Для региональных подразделений установят отдельный срок. Предписание об устранении нарушений будет сопровождать уведомление о недействительности карты.

В автомобильной повестке ранее обсуждались регуляторные изменения в ЕС: поправки для машин с ДВС после 2035 года. По информации Autonews, МВД ранее заявило, что не ведет статистику ошибочных штрафов.