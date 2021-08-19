МВД предлагает исключить из техосмотра 6 процедур (список)
Как выяснили журналисты «Коммерсанта», сейчас МВД обсуждает инициативу со всеми заинтересованными ведомствами. Конкретного документа пока нет. Нововведения должны сократить время прохождения техосмотра и позволят уменьшить финансовую нагрузку на операторов, поскольку они смогут отказаться от части оборудования для диагностики.
В частности, в МВД предлагают отказаться от шести процедур и не проверять:
- коррозию элементов тормозной системы
- наличие повреждений тормозных трубопроводов
- способность стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла
- наличие аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя
- уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе
- подтеки «рабочих жидкостей» из двигателя
Напомним, с 22 августа 2021 года для оформления договора ОСАГО больше не потребуется предъявлять диагностическую карту. Но это не означает, что техосмотр проходить не надо. За его отсутствие по-прежнему будут штрафовать на 500 – 800 рублей, а с весны 2022 года наказание планируют увеличить до 2 000 рублей.
Однако в июле 2021 года глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что МВД России выступило с инициативой отменить обязательное прохождение техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. Стимулировать водителей проходить осмотр добровольно предлагают скидками по ОСАГО и транспортному налогу.
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