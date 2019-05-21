21 мая 2019, 08:03

МВД предлагает конфисковывать автомобили за «пьянку»

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МВД направило в правительство законопроект, в котором предлагает конфисковывать у собственников автомобили, за руль которых повторно садятся нетрезвые водители. Теперь автовладельцы должны будут сами следить, чтобы за рулем их машины не оказался пьяный водитель.
МВД предлагает конфисковывать автомобили за пьянку
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Эксперты МВД подготовили пакет поправок в КоАП и в Уголовный Кодекс, которые предусматривают ужесточение ответственности за вождение в нетрезвом виде. Например, в Административном Кодексе появится норма, по которой, если пьяный водитель управлял чужим автомобилем, то владельцу выпишут предупреждение. Он обязан будет самостоятельно изъять машину у неблагонадежного водителя и принять меры, чтобы второй раз никто пьяным за руль этой машины не сел. Если кто-либо повторно попадется пьяным за рулем данного автомобиля, то владелец предстанет перед судом за повторную передачу управления нетрезвому водителю. В соответствии с новой статьей КоАП, машину конфискуют в пользу государства.

Предложения о конфискации автомобилей звучат не первый год. Еще в 2012 году с такой инициативой выступал прежний начальник ГИБДД России Виктор Нилов. Но до сих пор все законопроекты отклонялись Госдумой как преждевременные или недостаточно проработанные. Основная трудность заключалась в том, что зачастую пьяные водители садятся за руль чужого автомобиля. А конфисковывать то, что не принадлежит непосредственному нарушителю – незаконно.
 
Новые поправки МВД предусматривают и ответственность для владельцев машин. Если кто-то попадается пьяным за рулем чужого автомобиля, то в первый раз собственник машины получает предупреждение. Если владелец допускает аналогичное нарушение повторно, автомобиль конфисковывают. Конфискация также ждет водителей, управлявших собственным автомобилем. В этом случае, машину предлагают конфисковывать сразу, не дожидаясь рецидива.
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МВД предлагает конфисковывать автомобили за «пьянку»
{{material_126513}}Эксперты МВД подготовили пакет поправок в КоАП и в Уголовный Кодекс, которые предусматривают ужесточение ответственности за вождение в нетрезвом виде. Например, в Административном Кодексе появится норма, по которой, если пьяный водитель управлял чужим автомобилем, то владельцу выпишут предупреждение. Он обязан будет самостоятельно изъять машину у неблагонадежного водителя и принять меры, чтобы второй раз никто пьяным за руль этой машины не сел. Если кто-либо повторно попадется пьяным за рулем данного автомобиля, то владелец предстанет перед судом за повторную передачу управления нетрезвому водителю. В соответствии с новой статьей КоАП, машину конфискуют в пользу государства.Предложения о конфискации автомобилей звучат не первый год. Еще в 2012 году с такой инициативой выступал прежний начальник ГИБДД России Виктор Нилов. Но до сих пор все законопроекты отклонялись Госдумой как преждевременные или недостаточно проработанные. Основная трудность заключалась в том, что зачастую пьяные водители садятся за руль чужого автомобиля. А конфисковывать то, что не принадлежит непосредственному нарушителю – незаконно. Новые поправки МВД предусматривают и ответственность для владельцев машин. Если кто-то попадается пьяным за рулем чужого автомобиля, то в первый раз собственник машины получает предупреждение. Если владелец допускает аналогичное нарушение повторно, автомобиль конфисковывают. Конфискация также ждет водителей, управлявших собственным автомобилем. В этом случае, машину предлагают конфисковывать сразу, не дожидаясь рецидива.
2019-05-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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