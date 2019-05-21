21 мая 2019, 08:03
МВД предлагает конфисковывать автомобили за «пьянку»
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МВД направило в правительство законопроект, в котором предлагает конфисковывать у собственников автомобили, за руль которых повторно садятся нетрезвые водители. Теперь автовладельцы должны будут сами следить, чтобы за рулем их машины не оказался пьяный водитель.
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Предложения о конфискации автомобилей звучат не первый год. Еще в 2012 году с такой инициативой выступал прежний начальник ГИБДД России Виктор Нилов. Но до сих пор все законопроекты отклонялись Госдумой как преждевременные или недостаточно проработанные. Основная трудность заключалась в том, что зачастую пьяные водители садятся за руль чужого автомобиля. А конфисковывать то, что не принадлежит непосредственному нарушителю – незаконно.
Новые поправки МВД предусматривают и ответственность для владельцев машин. Если кто-то попадается пьяным за рулем чужого автомобиля, то в первый раз собственник машины получает предупреждение. Если владелец допускает аналогичное нарушение повторно, автомобиль конфисковывают. Конфискация также ждет водителей, управлявших собственным автомобилем. В этом случае, машину предлагают конфисковывать сразу, не дожидаясь рецидива.
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