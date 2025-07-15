МВД предлагает ужесточить правила для водителей старше 60 лет
Старение населения затрагивает практически все развитые страны, и число водителей преклонного возраста везде растет. По его словам, в Европе, США и Китае уже давно начали адаптироваться к этой реальности. Например, в Финляндии после 70 лет водительские права выдаются не на десять, а всего на пять лет, но с обязательным углубленным медосмотром. При этом речи о запрете на вождение для пожилых людей там не идет – акцент сделан на регулярный контроль состояния здоровья.
В проекте стратегии также говорится о комплексном подходе к снижению аварийности. Помимо работы с возрастными водителями, рассматриваются такие меры, как внедрение автоматизированной системы сдачи экзаменов на водительские права, развитие инфраструктуры и усиление контроля за техническим состоянием автомобилей. Все эти шаги направлены на выполнение главной цели – двукратного сокращения уровня смертности на дорогах к 2035 году. Эксперты уверены: только системная работа позволит добиться реальных результатов без ущемления прав отдельных групп водителей.
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Рынок новых автомобилей в России в июле 2025 года стал свидетелем продолжающегося тренда – снижения цен на целый ряд моделей. За первые две недели месяца семь автомобильных брендов объявили о понижении стоимости своих моделей. Только один «Москвич» решил пойти против течения и повысил цены.Читать далее
-
15.07.2025, 09:41
Протекционизм как маскировка отсутствия конкурентоспособности в мировой автоиндустрии
Протекционизм используется странами для сокрытия проблем с конкурентоспособностью в различных отраслях, включая автомобильную. Но это не может решить проблему. Страны, желающие сохранить рабочие места и производство, должны обеспечить конкурентоспособные условия для работников и компаний. Без глубоких реформ и повышения эффективности такое вряд ли возможно.Читать далее
-
15.07.2025, 09:29
Кто станет покупателем нового кроссовера LADA Azimut
Новый кроссовер LADA Azimut ориентирован на молодую и средневозрастную аудиторию, что поможет расширить клиентскую базу бренда и повысить лояльность покупателей.Читать далее
-
14.07.2025, 15:42
Питбайки начали арестовывать прямо в магазинах. Почему?
Питбайки – спортивные мини-мотоциклы для езды по пересеченной местности – все чаще становятся причиной аварий с участием детей. Несмотря на то, что такая техника официально не предназначена для движения по дорогам общего пользования, ее нередко можно встретить на тротуарах, обочинах и даже непосредственно на проезжей части. Читать далее
-
14.07.2025, 15:08
Владельцев китайских кроссоверов предостерегли от страшной ошибки на АЗС
Сегодня многие китайские автопроизводители указывают в руководствах по эксплуатации, что их кроссоверы могут работать на бензине АИ-92, даже если оснащены турбированными двигателями. Однако специалисты предупреждают: такое решение – скорее маркетинговый ход, чем техническая рекомендация. Читать далее
-
14.07.2025, 14:18
Багажник на крышу автомобиля: виды и правила установки
Багажник на крыше автомобиля обычно устанавливают для перевозки спортивного инвентаря, оборудования для отдыха или крупногабаритных грузов. Его назначение определяет конструкцию и особенности крепления. При этом важно помнить, установка самодельных конструкций запрещена законом.Читать далее
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