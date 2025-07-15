МВД предлагает ужесточить правила для водителей старше 60 лет

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Поводом для возвращения к теме пожилых водителей стал рост числа ДТП с их участием. Пока власти обсуждают дополнительные меры контроля, эксперты подчеркивают: вопрос требует взвешенного подхода, чтобы избежать возрастной дискриминации и учесть мировой опыт. В интервью порталу «Тарантас Ньюс» член Общественного совета МВД РФ Игорь Моржаретто отметил, что проблема действительно существует, но она глобальна по своей природе.Старение населения затрагивает практически все развитые страны, и число водителей преклонного возраста везде растет. По его словам, в Европе, США и Китае уже давно начали адаптироваться к этой реальности. Например, в Финляндии после 70 лет водительские права выдаются не на десять, а всего на пять лет, но с обязательным углубленным медосмотром. При этом речи о запрете на вождение для пожилых людей там не идет – акцент сделан на регулярный контроль состояния здоровья.

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Россия пока не имеет законодательных ограничений по возрасту для водителей. Однако отдельные инициативы уже появлялись. Так, в 2024 году депутаты Госдумы рассматривали законопроект, согласно которому водители, достигшие 80 лет, должны были проходить обязательное медицинское освидетельствование. Эта мера так и не была принята, но дискуссия продолжается. По мнению Игоря Моржаретто, логичным шагом могло бы стать увеличение частоты медосмотров для водителей старше 60 лет, без введения жестких возрастных барьеров. Это позволило бы сохранить безопасность на дорогах и одновременно уважать права граждан.В проекте стратегии также говорится о комплексном подходе к снижению аварийности. Помимо работы с возрастными водителями, рассматриваются такие меры, как внедрение автоматизированной системы сдачи экзаменов на водительские права, развитие инфраструктуры и усиление контроля за техническим состоянием автомобилей. Все эти шаги направлены на выполнение главной цели – двукратного сокращения уровня смертности на дорогах к 2035 году. Эксперты уверены: только системная работа позволит добиться реальных результатов без ущемления прав отдельных групп водителей.