7 июня 2021, 17:02
МВД разрешит останавливать машины с мигалками
МВД разработало проект приказа, регламентирующего порядок надзора за соблюдением ПДД. В документе среди прочего прописаны ситуации, когда сотрудники полиции могут останавливать автомобили с включенными спецсигналами.
Дарья Климова Фото: РИА Новости
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- о причастности водителя и пассажиров к совершению ДТП, административного правонарушения или преступления
- об использовании транспортного средства в противоправных целях
- для проведения соответствующих мероприятий по предупреждению ДТП и снижению тяжести их последствий.
По окончании необходимых мероприятий и при отсутствии оснований для задержания, сотрудник полиции может разрешить автомобилю продолжить движение.
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