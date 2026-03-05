Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

5 марта 2026, 18:23

МВД уточнило новые требования к езде на авто с киргизскими номерами в России

Киргизские номера разрешены но есть важные условия для водителей

На российских дорогах все чаще встречаются автомобили с киргизскими номерами, и это вызывает вопросы у водителей. МВД дало подробные разъяснения, какие документы и условия необходимы для легального использования таких машин. Какие риски и нюансы ждут владельцев - мало кто знает детали. Эксперты объяснили, что грозит нарушителям и как избежать проблем с регистрацией.

В последние месяцы на российских дорогах заметно выросло число автомобилей с киргизскими номерами, и это не случайность, поскольку многие россияне ищут способы сэкономить на покупке машины, используя схемы ввоза авто из Киргизии, однако далеко не все знают, что подобная экономия может обернуться серьезными проблемами, если не соблюдать требования законодательства.

Как сообщает Autonews, МВД России дало официальные разъяснения по поводу эксплуатации автомобилей с киргизскими номерами на территории страны, и ведомство напоминает, что машины, выпущенные и зарегистрированные в странах ЕАЭС, включая Киргизию, могут участвовать в дорожном движении в России, но только при выполнении ряда обязательных условий, а главным требованием является наличие действующего полиса ОСАГО, в который вписан конкретный водитель, поскольку без этого допуск к движению невозможен, при этом режим временного ввоза на автомобили из стран ЕАЭС не распространяется, что отличает их от машин из других государств.

Однако если автомобиль предназначен для постоянного использования в России, его владелец обязан поставить транспортное средство на учет в ГИБДД, и на это дается десять дней с момента получения права собственности, а для регистрации необходимо наличие электронного паспорта транспортного средства со статусом «действующий», а также подтверждение прохождения техосмотра и соблюдения других требований российского законодательства.

В МВД отдельно разъяснили ситуацию с машинами на иностранных номерах, управляемыми по доверенности, и если все требования закона соблюдены, такие автомобили могут свободно ездить по России, и у водителя, управляющего по доверенности, нет обязанности регистрировать машину на себя, но все имущественные риски, связанные с отзывом доверенности или претензиями собственника, ложатся на того, кто фактически пользуется автомобилем.

В последнее время в Интернете активно рекламируются схемы «выгодного» ввоза авто из Киргизии, включая оформление временной прописки или получение доверенности от гражданина Киргизии, и МВД предупреждает, что попытка нарушить закон может привести к серьезным последствиям, вплоть до штрафов и изъятия автомобиля, а также стоит учитывать, что с 1 апреля в России изменяются правила начисления утилизационного сбора для машин, ввозимых по параллельному импорту через страны ЕАЭС, что может повлиять на стоимость и оформление таких автомобилей.

Таким образом, несмотря на кажущуюся простоту схемы с киргизскими номерами, для легального использования авто в России необходимо строго соблюдать все требования, в противном случае экономия может обернуться серьезными проблемами с законом.

