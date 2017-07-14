МВД вернулось к идее продажи «красивых номеров»
План по реализации мероприятий в сфере регистрации автомобилей был утвержден еще в 2010 году. Один из пунктов документа как раз-таки предусматривал разработку нормативных актов, регламентирующих проведение открытых аукционов по продаже государственных регистрационных знаков ТС. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму на рассмотрение в 2011 году.
А вот чтобы не спровоцировать новую вспышку коррупции, необходимо обеспечить жесточайший контроль над номерами спецсерий. Сделать так, чтобы никаким образом нельзя было получить номер государственной серии. Тогда, как считают эксперты, изменения будут разумны, средства от продажи пойдут в бюджет, и каждый получит возможность приобрести «красивый номер».
По данным «Газеты.Ru», законопроект о «О регистрации транспортных средств» должен быть рассмотрен Госдумой в ближайшую осеннюю сессию. Если депутаты одобрят его, продажу номеров легализуют со следующего года.
|Деньги от продажи таких номеров пойдут в бюджет.
|Такая схема может спровоцировать рост коррупции.
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