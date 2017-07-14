14 июля 2017, 16:38

МВД вернулось к идее продажи «красивых номеров»

Уже в следующем году у номеров «777», «500», «474» и других «красивых» сочетаний цифр и букв может появиться официальная цена. Министерство внутренних дел пытается ускорить процесс принятия законопроекта «О регистрации транспортных средств», который предусматривает возможность продажи таких регистрационных знаков с аукциона.
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План по реализации мероприятий в сфере регистрации автомобилей был утвержден еще в 2010 году. Один из пунктов документа как раз-таки предусматривал разработку нормативных актов, регламентирующих проведение открытых аукционов по продаже государственных регистрационных знаков ТС. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму на рассмотрение в 2011 году.

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Законопроект был принят парламентариями в первом чтении еще в 2015-м, однако затем работу над документом приостановили. Как считают сторонники инициативы, подобная практика продажи удачных сочетаний букв и цифр используется во многих странах. Одновременно нужно ввести несколько ограничений: обеспечить сохранение такого номера за владельцем даже при смене автомобиля, что важно, так как в данный момент номера являются собственностью государства, а не автомобилиста, и государство может его изменить или изъять.

А вот чтобы не спровоцировать новую вспышку коррупции, необходимо обеспечить жесточайший контроль над номерами спецсерий. Сделать так, чтобы никаким образом нельзя было получить номер государственной серии. Тогда, как считают эксперты, изменения будут разумны, средства от продажи пойдут в бюджет, и каждый получит возможность приобрести «красивый номер».

По данным «Газеты.Ru», законопроект о «О регистрации транспортных средств» должен быть рассмотрен Госдумой в ближайшую осеннюю сессию. Если депутаты одобрят его, продажу номеров легализуют со следующего года.

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Деньги от продажи таких номеров пойдут в бюджет.Такая схема может спровоцировать рост коррупции.
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МВД вернулось к идее продажи «красивых номеров»
План по реализации мероприятий в сфере регистрации автомобилей был утвержден еще в 2010 году. Один из пунктов документа как раз-таки предусматривал разработку нормативных актов, регламентирующих проведение открытых аукционов по продаже государственных регистрационных знаков ТС. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму на рассмотрение в 2011 году. {{material_119138}} Законопроект был принят парламентариями в первом чтении еще в 2015-м, однако затем работу над документом приостановили. Как считают сторонники инициативы, подобная практика продажи удачных сочетаний букв и цифр используется во многих странах. Одновременно нужно ввести несколько ограничений: обеспечить сохранение такого номера за владельцем даже при смене автомобиля, что важно, так как в данный момент номера являются собственностью государства, а не автомобилиста, и государство может его изменить или изъять.А вот чтобы не спровоцировать новую вспышку коррупции, необходимо обеспечить жесточайший контроль над номерами спецсерий. Сделать так, чтобы никаким образом нельзя было получить номер государственной серии. Тогда, как считают эксперты, изменения будут разумны, средства от продажи пойдут в бюджет, и каждый получит возможность приобрести «красивый номер».По данным «Газеты.Ru», законопроект о «О регистрации транспортных средств» должен быть рассмотрен Госдумой в ближайшую осеннюю сессию. Если депутаты одобрят его, продажу номеров легализуют со следующего года.
2017-07-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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