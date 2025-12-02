Неочевидные уловки аферистов с автостраховкой - что важно знать водителям

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Элина Градова

2 декабря 2025, 17:34

МВД выявило новые схемы обмана с ОСАГО: как действуют мошенники на дорогах

Эксперты раскрыли свежие схемы обмана с автостраховкой. Мошенники используют неожиданные методы. Водителям стоит быть внимательнее. Подробности в нашем материале.

В последние годы на российских дорогах участились случаи мошенничества, связанные с автострахованием. По информации Piter.tv, злоумышленники все чаще прибегают к хитроумным схемам, чтобы незаконно получить выплаты по полису ОСАГО.

Одной из самых популярных схем остается фиктивный угон транспортного средства. Преступники тщательно планируют такие операции: автомобиль исчезает, а затем быстро разбирается на детали, что затрудняет его поиск. Владелец обращается в страховую компанию, предоставляя все необходимые документы, и получает компенсацию. Доказать, что угона не было, крайне сложно, поэтому подобные случаи часто остаются нераскрытыми.

Еще один распространенный способ обмана связан с инсценировкой дорожно-транспортных происшествий. Мошенники организуют аварии, в которых повреждения автомобиля могут быть минимальными или вовсе отсутствовать. При этом обстоятельства происшествия подделываются, а в качестве свидетелей выступают подставные лица. Такие схемы позволяют аферистам претендовать на страховые выплаты, не рискуя серьезными последствиями.

Особую опасность представляют случаи, когда в мошеннических действиях участвуют сразу несколько человек. Они заранее договариваются о деталях происшествия, распределяют роли и даже готовят фиктивные документы. В результате страховые компании сталкиваются с поддельными заявлениями, а настоящие пострадавшие вынуждены дольше ждать рассмотрения своих дел.

Правоохранительные органы отмечают, что подобные преступления становятся все более изощренными. Мошенники используют современные технологии, чтобы подделывать документы и скрывать следы. Водителям советуют быть внимательнее при оформлении страховых случаев и не доверять незнакомым людям, предлагающим помощь на месте аварии.

Эксперты подчеркивают: если вы стали свидетелем подозрительной ситуации или столкнулись с попыткой обмана, важно сразу обратиться в полицию. Только совместными усилиями можно снизить уровень мошенничества на дорогах и сделать автострахование более прозрачным и безопасным для всех участников движения.

