Экзамены на права в России - 2026: что происходит с очередями и проверками после жалоб

2 июня 2026, 13:43
МВД выявило сбои в сроках экзаменов на права: что изменилось в ГАИ в 2026 году
МВД выявило сбои в сроках экзаменов на права: что изменилось в ГАИ в 2026 году
Мало кто знает, что в 2026 году сдача экзамена на права в ГАИ столкнулась с неожиданными трудностями. МВД признало нарушения сроков, хотя официально очередей не фиксировали. Почему это важно для будущих водителей, какие последствия ждут регионы и что изменилось после проверок - объясняем подробно.
Вопрос получения водительских прав в России в 2026 году неожиданно оказался в центре внимания из-за выявленных нарушений в организации экзаменов на права. Для многих россиян, планирующих сесть за руль, эта новость может стать определяющей: задержки с экзаменами способны серьезно повлиять на планы и даже на работу, особенно в регионах, где автомобиль - не роскошь, а необходимость.
Как сообщает Autonews, МВД России официально не получало жалоб на длинные очереди при сдаче экзамена в ГАИ, однако факты нарушения сроков проведения экзаменов подтвердились. В ведомстве подчеркнули, что контроль за соблюдением сроков остается постоянным, а руководители экзаменационных подразделений и профильные отделы Госавтоинспекции на местах обязаны следить за ситуацией.
Проблема с затяжными ожиданиями на экзаменах впервые стала широко обсуждаться еще в начале 2026 года. Тогда глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева рассказала, что в некоторых регионах кандидаты в водители ждали своей очереди по полгода. Особенно острой ситуация оказалась в Приморском крае, где, по ее словам, возникла коррупционная схема по продаже мест на экзамен. После жалоб была проведена проверка, и, как утверждают в МВД, ситуация изменилась в лучшую сторону.
В Приморском крае действительно прошла инспекция, в ходе которой выявили ошибки в назначении экзаменов. По версии МВД, эти сбои были связаны с неправильным толкованием нормативных актов, а не с умышленными нарушениями. В апреле 2026 года подразделения Госавтоинспекции региона прошли дополнительную проверку, после чего их работа была приведена в соответствие с действующим законодательством.
Отдельно в МВД отметили, что за 2025 год и первый квартал 2026 года уголовные дела против сотрудников регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ по Приморскому краю не возбуждались, в том числе по фактам взяточничества. Это заявление выглядит особенно важным на фоне слухов о коррупции, которые активно обсуждались в начале года.
Стоит напомнить, что ранее МВД уже опровергало информацию о массовых проверках пожилых водителей, начавшихся с июня. В целом, ситуация с экзаменами на права показывает, насколько важно для водителей следить за изменениями в правилах и быть в курсе новых требований. Кстати, о других изменениях для автомобилистов - например, о том, какие машины обязаны проходить техосмотр и как часто меняются правила, можно узнать в материале о новых требованиях к техосмотру в 2026 году.
Для справки: в России ежегодно десятки тысяч человек сдают экзамены на право управления транспортными средствами. Любые задержки или сбои в этой системе могут привести к росту числа нелегальных водителей и дополнительной нагрузке на автошколы. Важно помнить, что своевременное получение прав - не только вопрос удобства, но и безопасности на дорогах. Новые проверки и корректировки в работе ГАИ могут стать шагом к более прозрачной и эффективной системе экзаменов для всех участников дорожного движения.
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