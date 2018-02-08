8 февраля 2018, 14:15
МВД запретило арестовывать водителей за отказ предоставить машину полиции
Вступил в силу приказ МВД, регламентирующий порядок общения инспекторов ГИБДД с водителями. Теперь водителям, отказавшимся предоставить автомобиль полиции, арест не грозит. Также сотрудникам ГИБДД запретили отстранять от управления автомобилем судей и отправлять их на медицинское освидетельствование.
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Запрет на административный арест за отказ предоставить автомобиль сотруднику полиции также ввели по требованию Генпрокуратуры. Здесь указали, что нежелание предоставить машину следует квалифицировать по специально предусмотренной на этот случай статье «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства» (ст. 12.25 КоАП РФ). Наказание по ней - штраф в 500 рублей. Ранее сотрудники ГИБДД могли квалифицировать отказ водителя по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (ст. 19.3 КоАП), по которой полагалось более суровое наказание – в виде административного ареста.
Также приказ МВД уточняет порядок заполнения протоколов и иных документов. Инспекторам разрешили использовать гелевые ручки, а не только шариковые, которые плохо пишут на морозе. Регламент относительно цвета чернил оставили прежний – черные, синие или фиолетовые.
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