8 февраля 2018, 14:15

МВД запретило арестовывать водителей за отказ предоставить машину полиции

Вступил в силу приказ МВД, регламентирующий порядок общения инспекторов ГИБДД с водителями. Теперь водителям, отказавшимся предоставить автомобиль полиции, арест не грозит. Также сотрудникам ГИБДД запретили отстранять от управления автомобилем судей и отправлять их на медицинское освидетельствование.
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ГИБДД уже не впервые безуспешно пытается получить полномочия по контролю над поведением на дороге судей, прокуроров и следователей. Но каждая такая попытка натыкается на противодействие Генпрокуратуры. На этот раз в надзорном ведомстве пояснили, что стараются исключить любую возможность давления на судей. Ведь необоснованное привлечение к ответственности, особенно в регионах, может стать эффективным рычагом воздействия. В Гепрокуратуре подчеркнули, что применяемая сейчас в отношении прокуроров система рапортов, уже доказала свою эффективность.

Запрет на административный арест за отказ предоставить автомобиль сотруднику полиции также ввели по требованию Генпрокуратуры. Здесь указали,  что нежелание предоставить машину следует квалифицировать по специально предусмотренной на этот случай статье «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства» (ст. 12.25 КоАП РФ). Наказание по ней - штраф в 500 рублей. Ранее сотрудники ГИБДД могли квалифицировать отказ водителя по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (ст. 19.3 КоАП), по которой полагалось более суровое наказание – в виде административного ареста.

Также приказ МВД уточняет порядок заполнения протоколов и иных документов. Инспекторам разрешили использовать гелевые ручки, а не только шариковые, которые плохо пишут на морозе. Регламент относительно цвета чернил оставили прежний – черные, синие или фиолетовые.

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МВД запретило арестовывать водителей за отказ предоставить машину полиции
{{material_113897}}ГИБДД уже не впервые безуспешно пытается получить полномочия по контролю над поведением на дороге судей, прокуроров и следователей. Но каждая такая попытка натыкается на противодействие Генпрокуратуры. На этот раз в надзорном ведомстве пояснили, что стараются исключить любую возможность давления на судей. Ведь необоснованное привлечение к ответственности, особенно в регионах, может стать эффективным рычагом воздействия. В Гепрокуратуре подчеркнули, что применяемая сейчас в отношении прокуроров система рапортов, уже доказала свою эффективность.Запрет на административный арест за отказ предоставить автомобиль сотруднику полиции также ввели по требованию Генпрокуратуры. Здесь указали,  что нежелание предоставить машину следует квалифицировать по специально предусмотренной на этот случай статье «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства» (ст. 12.25 КоАП РФ). Наказание по ней - штраф в 500 рублей. Ранее сотрудники ГИБДД могли квалифицировать отказ водителя по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (ст. 19.3 КоАП), по которой полагалось более суровое наказание – в виде административного ареста.Также приказ МВД уточняет порядок заполнения протоколов и иных документов. Инспекторам разрешили использовать гелевые ручки, а не только шариковые, которые плохо пишут на морозе. Регламент относительно цвета чернил оставили прежний – черные, синие или фиолетовые.
2018-02-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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